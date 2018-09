'Disenchantment' op Netflix

4.0 5 0

Als je een cliché gebruikt, moet je het goed doen. Disenchantment bedient zich veelvuldig van clichés. Dat begint al bij de jazzy intromuziek, die gevaarlijk veel aan die van The Simpsons doet denken – de vergelijking die niemand wil maken maar die iedereen natuurlijk toch maakt. Ook Groenings klassieke tekenstijl is onveranderd: de bolle ogen, wijkende kinnen en ronde tanden zijn allemaal present, wat doet vrezen voor een herhaling van zijn eerdere, inmiddels tot op de draad versleten series. Groening is natuurlijk ook al 64 – leefde hij in de tijd waarop hij deze nieuwe serie baseerde, groeide er al gras op zijn buik.

Toch weet Disenchentment de sleetsheid slim te omzeilen. Anders dan in The Simpsons of Futurama is het verhaal opgebouwd als een avontuurlijke dramaserie. Het verhaal draait om kroonprinses Bean, die gebukt gaat onder een tirannieke vader en een jonggestorven moeder. Zij dient zich te gedragen als een waardige troonopvolgster, inclusief glitterjurken en gedwongen huwelijken, terwijl ze veel liever haar heil zoekt in poker en flinke hoeveelheden alcohol. Deze rode draad overspant de hele serie, zodat er genoeg tijd is om een geloofwaardige wereld te creëren en invoelbare hoofdpersonages neer te zetten.

Bang zijn voor een Disney-prinsessenfilm is echter niet nodig: op het dramatische fundament van iedere episode is vervolgens een een bouwwerk neergezet vol grove lolbroekerij, zodat er genoeg te lachen overblijft. Een inventieve stoet bizarre personages trekt voorbij, waardoor Disenchantment soms bijna aan een tekenfilmversie van Monty Python doet denken. Zo is er de knappe prins die in de eerste aflevering sterft, maar de hele verdere serie commentaar vanaf de zijlijn blijft geven met een zwaard door zijn hoofd. Een bekend sprookjespersonage als Tinkerbell uit Peter Pan lijkt hier meer op een bejaarde prostituee, en het zijn niet zeemeerminnen maar walrussen die met hun gezang de zeelui het hoofd op hol brengen.

Het meest magische momenten leveren echter de twee handlangers van prinses Bean. Luci en Elfo vormen samen een cliché op zich: hoe vaak hebben we al niet gezien hoe een engeltje en een duiveltje het hoofdpersonage in morele verwarring brachten? Gelukkig is de ene helft van het duo, kwade demon Luci, een échte klootzak, waardoor zelfs de kijker soms in dubio raakt: kunnen we ons nog vinden in alle wandaden die ons hoofdpersonage begaat? Luci’s tegenhanger Elfo is – wat een verrassing – een elfje, afkomstig uit het elfenland. Daar is iedereen altijd gelukkig, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar. Maar Elfo zit anders in elkaar. Hij vertrekt, op zoek naar een plek waar verdriet, chagrijn en misère mogen bestaan. Daar aangekomen blijkt zijn elfen-aard echter niet in staat tot welke vorm van negativiteit dan ook, waardoor hij voortdurend in de meest ellendige situaties terecht komt. Ontzettend grappig en tegelijkertijd dieptragisch – precies wat een animatieserie voor volwassenen tot een succes maakt.

