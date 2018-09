'Oh My God' op Vijf

0.0 5 0

Vijf zendt weer een nieuw programma uit, en de Vlaamse riolen zijn verdacht leeg. Toeval? Nee hoor: onze favoriete zender heeft weer een nieuwe dosis inspiratie uit de vuilnisgoten aller lande gevist.

De circusapen van dienst zijn vijf leeghoofdige smartphone- en aandachtsverslaafden, met als hobby’s zuipen en copuleren, die enkele weken naar een klooster gaan om daar ‘Planet Earth’-gewijs een camera in hun gezicht te krijgen. Twee van de vijf zijn overigens social influencer, wat betekent dat ze ganse dagen op hun krent zitten om gesponsorde foto’s en berichten op hun socialemediaprofielen te delen. Levende reclameborden, dus.

De makers van dit programma lijden trouwens aan een pathologisch gebrek aan schaamte, want we kunnen nauwelijks geloven dat dit bedacht is door een mens, een échte, levende, denkende (nu ja) mens, dat een directie dit heeft goedgekeurd, dat een crew hier wekenlang aan gewerkt heeft, en dat bovendien een marketingploeg dit gepromoot heeft, allemaal zonder dat iemand zich afvraagt waar ze in godsnaam (woeha!) allemaal mee bezig zijn.

Het is immers één ding om munt te slaan uit lompheid, shock value, en breinloos entertainment – niet alles moet gesofisticeerd zijn, uiteraard, want ook dán verarmt ons cultureel landschap. Het is iets heel anders om dat fenomeen te verergeren, om die cycle of bullshit aan te zwengelen, om nog maar eens te tonen dat schaamteloze tv (waar geen greintje inspiratie of talent aan te pas komt) rendeert. En als het op die manier kan, waarom dan nog investeren in kwaliteitsvolle, interessante programma’s? Daarbovenop zet het andere zenders ook aan om voor de makkelijkste weg te kiezen. Provoceren en uitmelken rendeert, lieve vrienden, en dat terwijl het gezegde “Stop making stupid people famous” nog nooit zo relevant was. Als het maar opbrengt, toch?

Maar goed, misschien komen de zelfverklaarde partygirls wel degelijk nog tot inkeer in dat klooster, en ontwikkelen ze, hoe basaal ook, een vorm van zelfbewustzijn over de manier waarop ze hun leven spenderen. Een perspectief dat bij zoiets als Temptation Island schitterde in afwezigheid. Ach, een mens kan hopen.

En mocht dat niet gebeuren, mogen de makers zich diep schamen en is deze rommel zelfs de vuilnisbak niet waardig. Cremeren die shit – kwestie van een verrijzenis al uit te sluiten.