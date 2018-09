2.5 5 0

Als koppel naar ‘Koppels’ kijken, dat was aanvankelijk mijn idee voor de avond. Mijn vriendin verliet al na het eerste reclameblok de kamer. ‘Ik ga slapen, dit is een voos programma.’

‘Koppels’ liep dan ook direct hard van stapel met vier muilende koppels. In close-up, want de koppels moesten het zelf met handicams in beeld brengen. ‘Tongen!’ zo luidde de eerste opdracht en het was het startsein van een onsmakelijk eerste kwartier. Waarom er getongd moest worden? Omdat een kusje nog geen zoen is en omdat pas na zes seconden lipcontact de gelukshormonen endorfine en dopamine vrijkomen, zo vertelde uw nieuwe favoriete seksuoloog Chloé De Bie. De koppels ondergingen de opdracht vol overgave, behalve het jonge koppel Lars & Eline, die niet zo van het zoenen waren, maar liever knuffelden.

Het werd beter. De tweede opdracht was een digitale detox: geen telefoons, geen televisie, geen laptops. Ook deze opdracht bleek vooral lastig voor Lars en Eline. Omdat Eline liever op Instagram zat en Lars liever op zijn PlaySation, dan dat Eline op Lars zat en Lars op Eline. Het kwam er uiteindelijk toch van, want wat moesten ze anders doen met hun tijd? ‘Een spelletje?’ opperde Eline tevergeefs, want Lars bleek net zo min van de spelletjes als van het zoenen. Bij het sympathieke koppel Luc & Nadia werd in ieder geval wél Scrabble gespeeld. Er werden taarten gebakken, er werd bijgeslapen en er was seks. Het was zowaar gezellig en niemand vroeg nog om relatietraining.

Toen kwam opdracht 3: kinderen. Daar moesten ze maar eens goed met elkaar over praten. Het bleek een lastig onderwerp voor het koppel Hannelore & Steven. Steven had een dochter uit een eerdere relatie en was van haar geboorte zo van streek geraakt dat hij kinderen direct voorgoed had afgezworen. ‘Kinderen doe ik niet meer,’ had hij botweg gezegd toen hij Hannelore ontmoette, dat dat maar duidelijk was. Zij had zich er bij neergelegd, maar ergens knaagde het. In Stevens dochter herkende ze haar man, maar niks van haarzelf. Steven, op zijn beurt, kampte met een schuldgevoel, hij had Hannelore iets ontzegd waar ze eigenlijk wel recht op had gehad. En nu zijn dochter ouder was, begreep hij het steeds beter, dat concept ‘kinderen’. Misschien had Hannelore iets meer kunnen aandringen, vond hij nu.

Ach, kinderen zijn ook niet alles. 90% van de relaties komt in een dip na de bevalling, zo serveerden de seksuologen nog een opbeurend feitje. Er werd door de koppels gesproken over kinderen als een opoffering en als een killer voor je seksleven. Want een potje muilen doe je gerust voor heel Vlaanderen, maar toch niet als je kinderen in de buurt zijn.

De slotsom: de eerste aflevering van ‘Koppels’ bevatte drie praktische adviezen in een uur, dat is er eentje per twintig minuten. Geen vetpot. De rest van de tijd werd gevuld met het kijken naar mensen die zich graag laten bekijken. Mensen met redelijk goede relaties zonder al te grote problemen. Ik kan gerust gaan slapen: het gaat wel goedkomen met deze vier koppels, daarvoor hoef ik mijn tv de komende weken niet aan te zetten.