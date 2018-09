'De Val' op Canvas

De oorzaken en gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn al besproken in talloze docu’s en zelfs enkele films. Dat Canvas er desondanks voor heeft gekozen een zesdelige reeks aan het onderwerp te wijden, is nogal ambitieus. ‘De Val’ heeft echter het potentieel zich van haar internationale voorgangers te onderscheiden door enerzijds te focussen op de Belgische kant van het verhaal en door de materie anderzijds gewoonweg beter te brengen dan veel van die voorgangers, die vaak in de middelmaat blijven steken.

Net als het gros van de financiële documentaires presenteert ‘De Val’ de gebeurtenissen als een thriller naar Amerikaans model, zo verraden de slowmotions van wolkenkrabbers, de close-ups van grafieken en enkele gewichtige oneliners in de oerdegelijke begingeneriek. De filmische suspense die wordt gecreëerd is wat pompeus en niet bijster origineel, maar een mens moet iets doen om een verhaal van kredietleningen en bankovernames visueel aantrekkelijk te maken en ‘De Val’ doet dat zeer kundig.