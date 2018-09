'De Val' op Canvas

Ik bedoelde dat je in die film toch meer uitleg krijgt over de CDO's en dergelijke dan in " de val ". De film heeft inderdaad een stevig tempo, maar in de tussenstukjes wordt er toch een poging tot uitleg gedaan. "The big short" heeft me toch meer achtergrondinformatie gegeven zodat ik "de val" beter begreep. De vraag is natuurlijk of die bankiers zelf nog wisten waar ze mee bezig waren