'Recensie: 'Trial by media' door Dries Van Langenhove op Facebook

In een Facebookvideo reageert de voorman van Schild & Vrienden op de veelbesproken Pano-reportage van twee weken geleden. Waar hij in die uitzending met zijn mond vol tanden stond, spreekt hij hier bijna tien minuten lang op een genadeloos tempo.

Er zijn verschillende tactieken om je te verdedigen als je beschuldigd wordt van excessief en obsessief gebruik van racistische memes. 1) De beproefde ‘ich habe es nicht gewusst’-techniek. Totale verbazing veinzen over de duistere kant van het clubje dat zo vlijtig voor traditionele familiewaarden ijvert. 2) Het distantiërende ‘als dit waar is, dan is dit heel erg’. Waarbij het venijn in de ‘als’ zit: die subtiel twijfelzaaiende fake-nieuws-beschuldiging verpakt als voegwoord. 3) De welgemeende excuses. Diep door het stof gaan en toegeven dat wat begon met een paar foute grapjes snel is verworden tot een ziekelijke competitie in onmenselijkheid. Deze laatste tactiek werd door geen enkele van de Schild & Vrienden-aanhangers gebruikt.

Dries gebruikte in de uitzending van Pano een originelere verdediging: hij beweerde dat het profiel met zijn naam en zijn foto door iemand anders gemaakt was, dat de VRT was beetgenomen. Iets dat door programmamaker Tim Verheyden vrij resoluut werd ontkracht. Nu besluit Dries met nog meer overgave het FAKE NEWS!!-orgel te bespelen.

Linkse vooringenomenheid

Manipulatie. Dat is het toverwoord, want het Vlaamse volk, de massa, wordt bespeeld door de gekleurde berichtgeving van de VRT. De VRT wordt door Dries consequent ‘staatsomroep’ genoemd waarmee hij, net als veel populisten, suggereert dat het eigenlijk de overheid is die bepaalt wat we zien. De brainwashers van de fakestream media die op overheidsbevel de waarheid verdoezelen, het is een boodschap die uitstekend resoneert bij de ‘weerbare Vlamingen’. Zelfs als het bewijs voor die stelling zeer pover is.

En dat is het krachtige van deze verdedigingsvorm: argumenten heb je eigenlijk niet nodig, de boodschap zal bij een groot deel van de kijkers toch graag worden geloofd. Tien minuten lang hamert Dries er op een ietwat gehaaste hoge toon op dat de vooringenomen en leugenachtige VRT een politieke agenda heeft en alles zal manipuleren om die politieke agenda te pushen. Er zit, zo blijkt, een complete trukendoos achter: sluwe montage (het herhalen en selectief kiezen van specifieke beelden), spelen met geluidsniveaus en het gebruik van horrormuziek.

Memes

Er is maar één inhoudelijk argument dat op tafel wordt gelegd: de vrienden van S&V hebben de meeste racistische memes niet zelf gemaakt. Iets wat ook niet door Pano wordt beweerd, maar tegelijk niet expliciet wordt uitgelegd. Daarentegen zegt Dries niet expliciet, maar suggereert hij wel dat Pano die memes gewoon van Google heeft geplukt en ze niet werden geplukt uit de enorme verzameling in de besloten S&V-chatgroepen.

Niks zegt Dries over de Hitlerobsessie in de groep, niks over de gecoördineerde online trollenlegers en niks over het chataccount dat zijn naam en foto droeg en in de Discordgroep fantaseerde over knokploegen (de ‘mobiele S&V-brigade’) en openlijk racistische opmerkingen maakte.

Redpilled

Waar Dries de VRT subtiele manipulatie, eenzijdigheid en een verborgen politieke agenda verwijt, bedient hij zich in deze vlot gemonteerde en professioneel gefilmde video van precies hetzelfde gereedschap, minus de subtiliteit. 170 duizend keer is de video ondertussen bekeken. Het mag weinig verbazing wekken in een tijdperk waar zogenaamde ‘truthers’ op YouTube met hun complottheorieën dagelijks een miljoenenpubliek bereiken. Ze noemen zichzelf regelmatig ‘redpilled’: ze hebben, als in ‘The Matrix’, een rood pilletje geslikt die hen de ongecensureerde waarheid laat zien.

Ik ben normaal geen groot fan van het plakken van stempeltjes op aandoeningen, maar ‘redpilled’ is een niet onaardige kwalificatie voor mensen met een ontoereikend empathisch vermogen en complete mentale retardatie. Dat staat verder los van het feit dat deze video een sterke en effectieve demonstratie van de kracht van propaganda is.