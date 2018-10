Het eerste seizoen focuste op de strijd tegen terrorisme ten tijde van niveau 4, het hoogste terroristische dreigingsniveau dat na de aanslagen van 22 maart 2016 lange tijd van kracht was in België. Inmiddels is het dreigingsniveau gedaald tot het slaapverwekkend geruststellende niveau 2, maar om redenen van promotionele herkenbaarheid behoudt het programma zijn welluidende naam voor het tweede seizoen. De focus van de politiekorpsen is verschoven van terrorisme naar een waaier aan criminele activiteiten gaande van inbraken over drugstrafiek tot slagen en verwondingen en dat allemaal niet langer in Brussel maar in drie zogenaamde ‘centrumsteden’.

‘Niveau 4’ volgt op de maandagavond van Vier het onophoudelijk fascinerende ‘De Rechtbank’ op, een loodzware opdracht. Met dat programma heeft het gemeen dat het ons een inkijk wil bieden in een fascinerende wereld waar brave burgers als wij normaliter slechts zelden mee in contact komen. ‘Niveau 4’ is op zijn sterkst als het dat ook simpelweg doet, als het de fraaie, vakkundige beelden zonder franjes of commentaar voor zich laat spreken. De verscheidene escalerende interventies die we gisteren kregen voorgeschoteld vormden pittig voer voor discussie in de Vlaamse huiskamer. Zoals dat nu eenmaal gaat in het leven zoals het is, was het niet eenvoudig om eenduidig van goeden en slechten te spreken en de complexe sociale taferelen boden doorgaans meer dan voldoende stof om de kijker aan het denken en het discussiëren te zetten.