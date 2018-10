Om alvast wat inspiratie op te doen voor de dag waarop dame Fortuna ons toelacht, gingen we zitten voor ‘Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen’, de nieuwe VTM-reeks waarin Cathérine Moerkerke ons meetroont langs al wie - je verwacht het niet - rijk en succesvol is in Vlaanderen.

Op een maandagochtend om acht uur belde Moerkerke aan bij de villa van Bart Versluys, de bouwpromotor die ze later tot twee keer toe ‘de koning van de kust’ zou noemen. Toen het, uiteraard, enorme elektronisch hek opende en we een eerste zicht kregen op de woonst van de immobons, stond daar pontificaal voor de voordeur een Rolls Royce te blinken, terwijl je toch zou verwachten dat een beetje baksteenboer een garage heeft om zo’n ding in te stallen. Versluys opende gekleed en wel de deur, wat schijnbaar verbazing opwekte bij zijn gaste. Fris wakker om acht uur ’s ochtends! Wat gaan we hier nog allemaal beleven, zeg?