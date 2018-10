'Wanderlust' op Netflix / BBC One

3.0 5 0

Er zijn van die series waarvan alleen het basisgegeven je billen al doet samenknijpen. Wanderlust is zo’n serie. De samenvatting: stel probeert uitgeblust huwelijk nieuw leven in te blazen door te experimenteren met een open relatie. De geoefende kijker hoort onmiddellijk alle alarmbellen rinkelen, en ziet visioenen voor zich van een eindeloze parade belegen seksgrapjes voor vijftigplussers. ‘Zo herkenbaar!’, roepen de huismoeders. ‘Nou, wat dacht je ervan schat?’, grappen de mannen halfslachtig. Voor degenen die nu al dreigen af te haken: houd nog even vol. Wanderlust weet namelijk knap de ergste clichés te vermijden.

De co-productie tussen Netflix en BBC One vertelt het verhaal van Joy (Toni Collette) en Alan (Steven Mackintosh), een schijnbaar gelukkig stel met drie (post-)puberale kinderen. Een impasse in hun seksleven legt echter pijnlijk de gebreken op andere gebieden in hun relatie bloot, waarna ze tot een rigoreus besluit overgaan: de polygamie moet hun liefde opnieuw doen opbloeien. De kijker wordt zorgvuldig meegenomen met alle stappen die daarbij komen kijken: het samen betreden van onbekend terrein, de ongemakkelijke gesprekken, de spanning vlak voordat het puntje bij paaltje komt; het wordt allemaal invoelbaar door het sterke script en het sympathieke acteurskoppel. Ook erg prettig is het, dat Wanderlust zich niet beperkt tot dit basisverhaal. De zijlijnen worden stevig bezet door de drie kinderen, die allemaal hun eigen strijd te leveren hebben op het gebied van liefde en seks. Zo is er jongste zoon Joe, onervaren in de liefde en stapelverliefd op een onbereikbaar meisje. Zijn oudere zussen hebben het eveneens niet makkelijk, en tot overmaat van ramp hebben de drie het ook nog met de grillen van hun ouders te stellen. De scène waarin Joy en Alan hun kinderen vertellen over hun onconventionele plannen, is hilarisch en ontroerend tegelijk, en behoort tot één van de mooiste van deze serie.

Het is jammer dat, net als in een goed huwelijk, uiteindelijk toch de verveling toeslaat. De zes afleveringen duren een uur, en dat is soms een lange zit. Wanneer de verrassing eraf is, ontwikkelt de serie zich precies zoals je zou verwachten: de hoofdpersonages donderen elk op eigen wijze van hun roze wolk, en moeten accepteren dat het werkelijke leven nu eenmaal niet altijd spannend, geil en sexy is. Deze ontwikkeling voelt als een kleurplaat, en de makers blijven ondanks hun mooie kleurtjes steeds binnen de lijntjes. Bovendien begint de zorgvuldigheid, waarmee iedere ontwikkeling lading wordt meegeven, naarmate de serie vordert in een irritante sleur te veranderen. Onbegrijpelijk dieptepunt hierin is een aflevering die bijna volledig bestaat uit een gesprek tussen Joy en haar therapeute, gelardeerd met overbodige flashbacks en eindeloze overpeinzingen waar geen hond op zat te wachten. De definitie van de titel, waarmee de serie opent – Wanderlust, strong longing for or impluse toward wandering – krijgt opeens een nieuwe, ongewenste betekenis.

Uiteindelijk heeft deze dramedy één fundamenteel probleem: de versnellingsbak kent slechts drie versnellingen. Ik raad u dus aan om zelf de pook ter hand te nemen, de voet flink op het gaspedaal te houden en, wanneer de verveling toeslaat, zonder schuldgevoel door de serie heen te skippen. Als de makers het vertikken zich te beperken tot de hoogtepunten, dan moet u het zelf maar doen. Dat is uw grondrecht als kijker, en als u dit advies opvolgt, heeft u aan Wanderlust een puike zondagmiddag.

Quote

'There is no answer to that question that could end well.'