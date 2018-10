'Team Scheire' op Canvas

4.0 5 0

In elke aflevering focust Team Scheire op twee problemen waarbij telkens een van de makers het voortouw neemt. Gisteren zagen we Lazlo, een 15-jarige jongen die lijdt aan hersenverlamming. Zijn droom was het om zelf te kunnen gamen, waar hij voorheen noodgedwongen enkel kon meekijken met zijn tweelingbroer omdat hij zelf niet in staat is een reguliere controller te bedienen. Ook ging Team Scheire op zoek naar een manier om de zestigjarige Roland ondanks zijn jongdementie nog zelfstandig taken te kunnen laten uitvoeren.

De uiteenlopende werelden van hersenverlamming en jongdementie vroegen om even uiteenlopende benaderingen van de makers. Lazlo werd bijgestaan door de excentrieke, energieke Anthony die in zijn garage aan het knutselen, schilderen en solderen sloeg en de meest onorthodoxe toestellen in elkaar zette. Roland kreeg hulp van Lynn, die haar vraagstuk wat conventioneler en klinischer aanpakte en heil zocht in de digitale technologie.

‘Team Scheire’ toont mooi hoe de ontwerpers bij hun zoektocht naar de perfecte oplossing op problemen stuiten. Herhaaldelijk moeten ze hun prototypes verwerpen en vervangen door nieuwe, bijgewerkte versies. Roland kreeg eerst kop noch staart aan zijn tablet en intelligent horloge, maar door trial and error en de juiste aanpassingen kreeg hij het systeem gaandeweg onder de knie. Bij Lazlo was het dan weer zoeken naar de ideale vorm voor zijn specifieke fysieke noden, zo werd een drukknop vervangen door een aanraakknop, die een veel minder fijne en krachtige beweging vergt.

Het was fascinerend om te zien hoe Lynn en Roland de struikelblokken aanpakten die steeds weer opdoken bij een theoretisch schijnbaar perfecte oplossing. In het vallen en opstaan werd de anders soms steriele wereld van de wetenschap en de productontwikkeling pas echt interessant. Bovendien maakte het moeizame proces het eindresultaat des te triomfantelijker, zowel voor Lazlo en Roland als voor ons. De extase die wij voelden bij Lazlo’s eerste stappen in zijn favoriete game GTA V en Rolands eerste zelfstandige uitje met de hond in jaren, hebben wij bij een televisieprogramma al lang niet meer ervaren.

‘Team Scheire’ is deels wetenschapstelevisie, deels human interest en weet die twee perfect met elkaar te verzoenen. Het is via de wetenschap, via de veelal praktische vragen van de ontwerpers en via de veelvuldige tests dat we iets te weten komen over de mensen in kwestie. Het pragmatische doel - een oplossing voor een welbepaald probleem ontwerpen - zet meligheid en sentimentaliteit buitenspel en levert diepere en oprechtere inzichten op dan een conventionele documentaire had gedaan. Naar de gevoelens van Lazlo, Roland en hun omgeving wordt niet gulzig gepeild, maar ze komen als vanzelf naar boven in de richtlijnen die zij aan de makers meegeven. Lieven Scheire zelf, die de laatste jaren als wetenschapsexpert in diverse programma’s was te zien met wisselend succes, kwijt zich hier prima van zijn taak. Hij houdt zich op de achtergrond en verbaast zich, steevast gehuld in nerdy T-shirts, samen met ons over de creatieve oplossingen.

Lazlo’s gamingtoestel en Rolands smartwatch kunnen wellicht ook mensen in gelijkaardige situaties helpen. Maar zelfs al mochten de verwezenlijkingen in het slechtste geval niet meer dan druppels op een hete plaat blijken, dan zijn dit toch de mooie, waardevolle druppels waar wat ons betreft televisie- en wetenschapsgeld aan mag besteed worden. Dat een programma over productontwikkeling ons zo zou boeien en zelfs ontroeren, hadden wij niet verwacht.