Welles begon aan de opnames voor zijn ambitieuze film in 1970 en rondde die in 1976 af, maar onder meer omdat de schoonbroer van zijn investeerder werd afgezet als sjah van Perzië slaagde hij er niet in om de montage te voltooien. Na een decennialange juridische uitputtingsslag over het beeldmateriaal tussen zijn dochter en zijn minnares kwam het enkele jaren terug tot een overeenkomst en met de hulp van Netflix ging de film uiteindelijk afgelopen zomer in première in Venetië. Over de ongelooflijke verwikkelingen in het productieproces brengt Netflix samen met de film overigens de documentaire ‘They’ll Love Me When I’m Dead’ uit.