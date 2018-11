'Hollywood Love Story' op VICE

5 0

In het denkbeeldige lijstje met ‘vragen waarop ik het antwoord niet wil weten’, staat ‘Hoe zou het nog zijn met Paris Hilton?’ ergens in de top vijf. Ongeveer tussen ‘Wat zit er in een bitterbal?’ en ‘Hoeveel geld heb ik gespendeerd aan pintjes in café Kassa 4?’ Maar kijk, ik ben geen tv-producent, en bij Vice wilden ze wel uitzoeken wat de platinablonde erfgename van het Hilton-imperium zoal uitspookt. Het resultaat heet 'Hollywood Love Story'.

'It’s not as easy as it looks', zegt Hilton in de generiek van het programma, waarin ze uitzoekt hoe dromers het met de hulp van Instagram proberen te maken in Hollywood. 'Je moet het echt wíllen. En je moet hard werken, want niets komt vanzelf.' Tenzij je de kleindochter bent van een rijke hoteleigenaar en je de celebrity-stratosfeer wordt ingeschoten door een sekstape die achteraf de geweldige titel '1 Night in Paris' meekreeg.



Oké, ik ga niet beweren dat Hilton in haar leven nooit iets heeft uitgevreten: het vergt een speciaal soort werkethos om constant in de aandacht te blijven, zonder ooit iets zinnigs te doen. Maar terwijl ze verstikt in de privileges, getuigt het vooral van een bittere ironie om te zeggen dat de weg naar de roem niet over rozen loopt.

In de eerste aflevering van 'Hollywood Love Story' wordt er ingezoomd op zangeres Riiottt: net als Paris Hilton geboren in New York, en net als Paris Hilton een beetje onthecht van de werkelijkheid. 'Ik ben een fee', stelt ze zichzelf voor, om er in één adem bij te vermelden dat ze de volgende Michael Jackson wordt. 'Ik ben een muzikante, en ik ben hier om de wereld te redden.'

Riiottt, die een appartement deelt met vijf anderen en op een luchtmatras slaapt, zit de hele dag op Instagram. Ondertussen loopt haar telefoonrekening op, terwijl er niets op haar rekening staat. 'Ik kan alleen geld uitgeven. Ik kan niet sparen. Daarom moet ik rijk zijn', vertelt ze in een voorts nietszeggend stukje televisie. Ondertussen zit Hilton fotogeniek naar haar met diamantjes bezette smartphone te staren, zonder verder iets bij te dragen aan Riiottts verhaal. Echt hard werken kun je dat niet noemen.

Twintig minuten duurt 'Hollywood Love Story', en ik word er niet wijzer van. ‘Waarover gaat dit vervloekte programma?’ Dát is een vraag waarop ik het antwoord wil weten.