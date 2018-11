'Kinderen van de kolonie' op Canvas

Blijkbaar vond Canvas het nodig ons geheugen over het koloniale verleden nog eens op te frissen. De eerste aflevering van Kinderen van de kolonie toont waarom dat nog altijd nuttig is.

'Voor mij betekent dekoloniseren zeer concreet eerst en vooral accepteren dat er geen koloniale en een postkoloniale periode is.’ In een promotievideo voor Kinderen van de kolonie windt journaliste en schrijster Heleen Debeuckelaere er geen doekjes om: dekolonisatie is een lang proces, dat niet eindigt bij de onafhankelijkheid. Deze serie promotievideo’s, waarin hedendaagse denkers getuigen over de koloniale erfenis, is bijna interessanter dan aflevering één van het eigenlijke programma, die vooral focuste op het verleden.

Gelukkig is Kinderen van de kolonie niet slechts een geschiedenisles over Belgisch-Congo: de nadruk ligt bovenal op de mensen die onderdeel waren het systeem. Zij brengen het verleden zeer direct tot in de huiskamer. De presentatie van de geïnterviewden is opvallend: slechts hun naam en geboortedatum worden vermeld, verdere context ontbreekt. Dat lijkt misschien slordig, maar het resulteert in een aangenaam genuanceerde beeldvorming: de oud-gewestbeambte en de Congolese boy komen naast elkaar aan het woord; het oordeel wordt aan de kijker overgelaten. Dat dit oordeel niet altijd evident is, blijkt bijvoorbeeld uit een interview met de Congolese vrouw die haast met heimwee terugkijkt op de periode van Belgische overheersing: ‘Het land was toen nog proper – je zag toen tenminste niet overal werkloze jongeren op straat!’

De vele interviews worden aan elkaar gepraat door een neutrale verteller. Het is fijn dat er een context wordt geschetst, en misleidende propaganda uit de geschiedenisboeken kan niet vaak genoeg rechtgezet worden, maar wat de voice-over vertelt, doet regelmatig denken aan een mottige Discovery-documentaire. Jammer, want deze eerste aflevering had prima zonder gekund: uit de rijke samenstelling van sprekers krijgt de kijker achtergrondinformatie genoeg. Hun directe getuigenissen van de ontmenselijking van de Congolezen maakt vanzelfsprekend indruk.

Toch dringt zich soms, zoals vaak bij juist de meest beladen onderwerpen, een zekere verveling op: zijn de gruwelen inmiddels niet algemeen bekend, hebben we het verleden niet achter ons gelaten? Het venijn van de eerste aflevering van Kinderen van de kolonie zit echter in de staart, waardoor de noodzaak van het praten over het verleden onmiddellijk weer duidelijk wordt. In de laatste tien minuten blijkt namelijk dat kolonialisme dieper geworteld zit dan de onschuldige progressieveling geneigd is te denken. Veel oud-kolonialen krijgen een schuldbekentenis nog altijd niet over de lippen, en blijven de nadruk leggen op de goede werken die ze óók verrichtten in de vorm van educatie, gezondheidszorg, infrastructuur et cetera – de welbekende beschavingsgedachte. Eén van hen hoopt dat de toekomstige generaties niet al te zwaar over hem zullen oordelen: ‘Wij klagen ook niet meer over de Romeinse kolonisatie.’ Het is moeilijk om een meewarige glimlach te onderdrukken. Geschiedenis wordt vaak geschreven door de overwinnaars; hopelijk brengen programma’s als Kinderen van de kolonie daar langzaam verandering in.

Quote

'Het brengen van beschaving naar mensen die geen beschaving kennen - dat is een fout, en bijna een idiotie.'