‘Als je 16 bent en in de mooiste buurt van Rome woont, dan bof je. Wij hebben de beste wereld die er is. Maar we zitten vast in een schitterend aquarium, verlangend naar de zee. Dat is waarom we om te overleven een geheim leven nodig hebben.’

In de zesdelige Italiaanse serie ‘Baby’ zijn de leerlingen van een eliteschool in de rijkste regio van Rome een enigma voor hun ouders. De directeurszoon dealt drugs en durft bij zijn strenge vader niet uit de kast te komen. Niccolò valt voor de charmes van de turnleerkracht. Atlete Chiara heeft een affaire met de broer van haar beste vriendin. Tegelijk heeft ze een crush op relschopper Damiano, een ambassadeurszoon die worstelt met de dood van zijn moeder: ‘Als ik stop met verdrietig zijn, is er niemand meer die aan haar denkt.’ Ludovica wordt sociaal gebrandmerkt nadat haar ex een pikante video van haar online zet. ‘Iedereen heeft seks’, zegt ze over die dubbele standaard, ‘Enkel ik word een slet genoemd.’