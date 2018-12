'De weekenden' op Canvas

Het had Gerard Reves minder succesvolle vervolg op ‘De avonden’ kunnen zijn, maar ‘De weekenden’ was in de werkelijkheid een jaaroverzicht op kousenvoeten. Niet van de wereldactualiteit, en ook niet van de algehele Belgische dan wel Vlaamse hoofdbrekens waar een natie zoal mee af te rekenen krijgt tussen een januari en een december, maar van kleine, gewone levens, die in het jaar des Heren 2018 stuk voor stuk op één of andere manier beproefd zouden worden. Die beproevingen, en alles ertussenin, zouden de negen deelnemers aan ‘De weekenden’ eigenhandig opnemen, en de beelden die zo gedraaid werden zouden doorheen het jaar besproken worden in speciale weekendbijeenkomsten doorheen het jaar.

Die bijeenkomsten, waarvan de eerste al in de eerste aflevering zat, worden voorgezeten door Joris Hessels: een joviale en ietwat slimstuntelige gastheer, die zijn goedige ‘Gaga’-metgezel Dominique van Malder eens achterwege gelaten had en in zijn rol als interviewer de kleine kruising wist te vinden tussen professioneel peuteren en oprechte nieuwsgierigheid. Na de begroetingen van de deelnemers, die zoetjesaan het weekendverblijf binnendruppelden, richtte Hessels de aandacht op de bijna pensioengerechtigde Lut, die als eerste mocht vertellen wat het komende jaar zou betekenen voor haar: na de zomer van 2018, waarvan toen nog niemand wist dat die niets minder dan verschroeiend zou zijn, zou Lut haar baan als schooldirectrice opgeven. Voor het eerst in 41 jaar zou er voor het eerst geen september volgen na augustus, en dat vooruitzicht vervulde haar niet bepaald met verrukking en reisplannen naar Benidorm. Ze had moeite om naast de gapende leegte te kijken die zo’n pensioen ook met zich kan meebrengen, en had enkele jaren daarvoor ook al een barst in haar thuisleven moeten verwerken: haar man had na decennia huwelijk het idee opgevat de passie achterna te jagen, en was het huis uitgetrokken. Hun relatie had op moment van spreken evenwel nog veel weg van een huwelijk, zij het dan zonder gemeenschap van goederen en dak. Geen van beide had op de koop toe al een nieuwe eega gevonden na vijf jaar, wat voor een vreemd soort limbusrelatie zorgde. Kortom, het spook dat Lut zou horen kloppen het komende jaar zou ‘Eenzaamheid’ heten. En jaag dat maar eens buiten.