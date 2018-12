In de eerste drie seizoenen van ‘Reizen Waes’ trokken zowel de onversaagde Tom Waes als zijn al even onversaagde zonnebril werkelijk de hele wereld rond op zoek naar tot de verbeelding sprekende plekken, de verste en gekste plaatsen eerst. Voor de vierde jaargang beperken ze zich evenwel tot Europa, om te bewijzen dat je niet ver hoeft te reizen voor een boeiende vakantie. Noblesse oblige laat Waes de platgetreden toeristische paden, waar horden Vlamingen elkaar elke zomer voor de voeten lopen, links liggen en ruilt hij die in voor op het eerste gezicht minder aantrekkelijke bestemmingen. Geen knusse bed and breakfasts, joviale kantklossers of ‘Vlaanderen Vakantieland’-wandelingetjes dus, maar wel deprimerende drugsstadjes, vissers met baarden en onversneden Tom Waes-avontuur.

Waes en zijn maats trekken in de eerste aflevering naar Spanje, alwaar de tocht van het zuiden naar het noorden gaat, doorheen het onderbelichte deel van Spanje dat Waes zelf ‘de achterkant van Spanje’ noemt. De eerste stop is een armetierig kuststadje dat geen munt weet te slaan uit het omliggende toeristische geweld omdat het de handen vol heeft met de drugstrafiek vanuit Marokko. Waes stamelt met een verbijsterde blik “mannekes, mannekes” en een interview met een drugexpert en een doodernstige voice-over moeten ons duidelijk maken dat daar geen woord van gelogen is.