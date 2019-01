'Plan Coeur' op Netflix

4.0 5 0

Na de politieke thrillerserie Marseille (met Gérard Depardieu!) is dit de tweede Netflix Original-reeks uit Frankrijk. Plan Coeur (The Hook Up Plan in het Engels) speelt zich af in Parijs en draait rond drie thirtysomething hartsvriendinnen: Charlotte, Emilie en Elsa. Het trio is herkenbaar maar niet cliché. En dat zorgt dat je meteen in het verhaal zit.

Bingewatchen met hoofdletter B

Gedurende acht afleveringen van een half uur leer je de drie dames beter kennen, inclusief hun dromen en problemen. Plan Coeur focust hierbij niet enkel op het relationele. Ook de professionele carrières van Charlotte, Emilie en Elsa (en van gigolo Jules) vormen een rode draad. Zo krijg je een romantisch verhaal met genoeg afwisseling en boordevol hilarische scènes. De afluistersessie met hamburgers in de auto bijvoorbeeld, of de quote “Instagram, het beste om te doen als je depressief bent. Waarom ga je niet meteen naar het account van Gisele Bündchen?” Kortom: een reeks die je moeilijk kan afzetten.

Ideaal sofamateriaal

Plan Coeur is een feelgoodserie die je al hebt gezien, maar ook niet. De personages zijn verfrissend genoeg, het vrijgezel-verhaaltje is herkenbaar zonder voorspelbaar te worden. We zien niet het Parijs van TripAdvisor maar wel een Parijs waarin wordt gewoond en gewerkt, de grappen zie je niet van ver aankomen en ze bezitten vaak dat niet-te-preutse 'Girls'-sausje.

Hier komen de romcoms!

De serie is daarmee een absolute aanrader voor de romcomfans van onder andere Sex And The City, New Girl en Bridget Jones. Het is een genre dat in de bioscoop wat minder prominent aanwezig is dan een paar jaar geleden, maar waar Netflix sterk op inzet. Na het succes van films als Set It Up en To All The Boys I've Loved Before is dit een nieuwe voltreffer voor de streamingdienst. Op de Amerikaanse markt zal een Franstalige serie moeilijk voet aan de grond krijgen, maar zeker in Europa zie je Plan Coeur/The Hook Up Plan in veel artikels en tweets passeren. En daardoor kan je van één ding zeker zijn: een tweede seizoen komt er sowieso.