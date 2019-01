3.5 5 0

De Luizenmoeder was vorig jaar de grootste verrassing op de Nederlandse televisie: de serie over het reilen en zeilen op een lagere school ging rustig van start, maar wist op haar hoogtepunt een kwart van alle Nederlanders aan de buis te kluisteren. In iedere lerarenkamer en op elke familieverjaardag hief een of andere lolbroek vroeg of laat het lijflied van Juf Ank aan: 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent...' Ook recensenten waren enthousiast, en het programma werd bekroond met de prestigieuze Zilveren Nipkovschijf. Onder andere Duitsland en Hongarije kochten de rechten voor het maken van een eigen versie, en gisteravond was bij VTM onze eigen versie van De Luizenmoeder te zien.

Vergelijken is onvermijdelijk. Het verhaal, over de sociale slangenkuil voor ouders en leerkrachten op een lagere school, is hetzelfde gebleven, al is Juf Ank omgedoopt tot Juf Els. Veel ouders met schoolgaande kinderen zullen zich herkennen in de onderlinge konkelarij op het schoolplein, de verplichte deelname aan ongewenste festiviteiten en de infantiele opgewektheid die de leerkrachten voortdurend uitstralen. Op lagere school De Akker zijn al deze beslommeringen tot hilarische proporties uitvergroot.

De grappen, vaak grof en licht absurdistisch, zijn in het Vlaams nog altijd sterk. Een verademing is bovendien Lynn van Royen, die de titelrol van debuterend luizenmoeder Hannah nuchter en niet-karikaturaal neerzet. Zij belichaamt eigenlijk het grootste verschil met de Nederlandse versie: waar die volledig over the top inzette op de harde humor, is de Belgische remake subtieler. De personages zijn geen stripfiguren, maar gewone mensen die je op ieder schoolplein tegenkomt. Dat maakt deze Luizenmoeder misschien iets minder grappig, maar ook geloofwaardiger en meer invoelbaar.

Toch blijf je je afvragen waarom deze serie opnieuw gemaakt moest worden. Het script is woordelijk overgenomen, en veel acteurs lijken zelfs uitgekozen vanwege de fysieke gelijkenis met hun Nederlandse evenknie. We spreken dezelfde taal, waarom heeft VTM niet het origineel kant en klaar aangekocht en uitgezonden, en het resterende bedrag besteed aan de ontwikkeling van een eigen succesformule? Is het ideeënarmoede? Luiheid? Uiteindelijk maakt het weinig uit – feit blijft dat ook het Vlaamse publiek reden genoeg heeft om de komende weken eender welke Luizenmoeder te omarmen.

Quote

'Rita heeft twee papa's, en dat vinden wij niet raar - dat vinden wij alleen maar heel bijzonder.'

