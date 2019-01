Recensie: Kathleen Cools versus Dries Van Langenhove in 'Terzake'

Wie gisteren op Canvas afstemde, was bevoorrechte getuige van de boksmatch tussen twee zwaargewichten: in de ene hoek stond Kathleen Cools, sinds jaar en dag fileermes bij politieke duidingsprogramma’s van de VRT. In de andere hoek de nieuwe posterboy van extreemrechts en kersvers lijsttrekker voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove.

Hoewel de match vrij onaangekondigd plaatsvond, wist de geoefende kijker ongetwijfeld dat hier een spektakelmatch ging plaatsvinden. De verstandhouding tussen de VRT en Dries Van Langenhove was sinds de veelbesproken ‘Pano’-reportage namelijk al finaal aan gruzelementen geslagen. Sindsdien heeft de Schild & Vrienden-kopman geen mogelijkheid onbenut gelaten om de staatsomroep van ‘linkse propaganda’ en ‘fake news’ te betichten.

Partijpoliticus

Aanleiding voor de kamp was de persconferentie van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, waarin Dries Van Langenhove naar voren geschoven werd als lijsttrekker in Vlaams-Brabant. Opmerkelijk, aangezien Van Langenhove in het verleden meerdere malen verklaarde zich nooit te willen mengen in partijpolitiek.

Die radicale ommezwaai van straatvechter tot partijpoliticus vormde dan ook munitie voor de eerste uppercut van Kathleen Cools. Van Langenhove blokkeerde de stoot echter door te benadrukken dat hij als onafhankelijk activist optreedt. Vanuit welke hoek Cools het argument vervolgens ook in zijn gezicht ramde, ze kreeg Van Langenhove niet zover tot expliciete uitspraken dat hij, mits verkozen, namens Vlaams Belang in de Kamer zal zetelen.

Fake News!

Cools kwam vervolgens met een vrije parafrasering van een smeekbede van Van Langenhove in het rechtsconservatieve 't Pallieterke om geld te doneren voor Schild & Vrienden. Die parafrasering liet een opening voor een snoeiharde counter van Van Langenhove, die hier voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst, zijn signature move kon demonstreren: de fake news!-kick.

Het resulteerde in een bitsige welles-nietes-discussie, waarin ook de volgende vraag zou eindigen: de kwestie of Van Langenhove nu wel of niet in verdenking was gesteld wegens inbreuken op de antiracismewetgeving. Hoewel bevestigd door het parket, bleef Van Langenhove resoluut ontkennen. Aangezien het gaat om een impliciete inverdenkingstelling, is het mogelijk dat Van Langenhove inderdaad niet op de hoogte was.

Ironisch detail: in zijn verdediging greep Van Langenhove, notoir tegenstander van de massamedia, ineens naar een artikel uit de grootste krant van België: Het Laatste Nieuws.

Tegenaanval

Dries Van Langenhove hing echter niet uitgeteld in de touwen. Integendeel. De handschoenen gingen uit en hij bleek een verrassingsaanval te hebben voorbereid: een oepsje van de nieuwsredactie van de VRT, in de vorm van een artikel waarin een quote van een fake account als officiële mening van Schild & Vrienden werd aangehaald. Het artikel in kwestie werd van het internet verwijderd, maar Van Langenhove screenshot sneller dan zijn schaduw.

Met een tirade waar zelfs Stijn Meuris van zou opschrikken, trok Van Langenhove in de aanval. ‘Als zelfs mijn grootmoeder van bijna 90 jaar oud meteen kan zien dat dit een fake account is, moet jullie nieuwsdienst met 300 betaalde journalisten dat ook kunnen zien!’. Cools bleef onbewogen, sloeg mea culpa en complimenteerde zijn grootmoeder met haar wonderlijke capaciteiten.

Memorabele televisie

Het vormde de apotheose van een memorabel kwartiertje televisie, die qua intensiteit en stoten onder de gordel de bokskamp tussen Floyd Mayweather en Tenshin Nasukawa van enkele weken geleden moeiteloos overtrof. Een echte knock-out volgde nooit, en een winnaar op punten aanwijzen hangt volledig af van wie in de jury zetelt. Maar toch: de echte winnaar was uiteindelijk de kijker, want die was toeschouwer van een gevecht dat op de Vlaamse televisie zelden vertoond wordt. Geen televisie voor tere zieltjes, die bij een eerste teken van vijandigheid wegzapten naar ‘Thuis’, waarin Bob zich eindelijk liet inpakken door Christine.

En Bart Schols? Die was blij dat hij vanuit zijn luie zetel met aan bak popcorn kon toekijken.