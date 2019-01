'Sex Education' op Netflix

Een comedyserie over seks – laat dat maar aan Netflix over. Onzekere puber of niet, van 'Sex Education' kan iedereen iets opsteken.

Iedereen die ooit een tiener is geweest zal het beamen: als er twee woorden zijn die je nooit in dezelfde zin wil aantreffen, zijn het wel ouders en seks. Velen zullen zich het gekuch van hun vader nog kunnen herinneren bij die vrijscène in wat eerst een leuke familiefilm leek, of de mopjes van hun moeder bij de reclame voor vaginale verzorgingscrème. Voor Otis, de hoofdpersoon in de nieuwe Netflixserie 'Sex Education' is deze freudiaanse nachtmerrie een dagelijkse realiteit: zijn moeder is sekstherapeut. Het huis waar ze samen wonen staat vol met suggestieve kunstwerken en het onderwerp van de geslachtelijkheid wordt altijd openlijk besproken, zelfs wanneer er klasgenoten op bezoek zijn.

Netflix lijkt er de laatste tijd plezier in te scheppen puberaal ongemak zo expliciet mogelijk in nieuwe formats te verwerken. Zag vorig jaar de groteske animatieserie 'Big Mouth' het licht, over de hormonale storm die een middelbare school teistert, in 2019 is het dus de beurt aan de meer realistische variant van hetzelfde concept. ‘Realistisch’ moet hier met een korreltje zout worden genomen: Otis gebruikt de lessen van zijn moeder namelijk om als seksgoeroe voor onzekere medestudenten een zakcentje te verdienen. De trailer deed vrezen voor een hoop flauwigheid en quirky seksmopjes. Al komen die inderdaad veelvuldig voor, 'Sex Education' is gelukkig veel meer dan dat.

In essentie zijn alle elementen die je nodig hebt voor een moderne high school dramedy aanwezig. Ongemakkelijke hoofdpersoon? Check. Aantrekkelijk, onbereikbaar liefdesobject dat nèt dat beetje anders is dan andere meisjes? Check. De met zijn geaardheid worstelende homo, de pestkop met een dominante vader, het groepje populaire maar verdorven tuthola’s, waarvan er één toch wel aardig blijkt – check, check, check! 'Sex Education' bewandelt alle platgetreden paden, maar doet dat zó goed, dat het geen moment stoort. Dat is vooral te danken aan het frisse acteerwerk van de drie hoofdrolspelers (al is het jammer dat we toch weer naar een stel verklede twintigers zitten te kijken) en aan de scherpe dialogen. De humor is nergens belegen, en de onhandige sfeer die boven iedere scène hangt, is aangenaam pretentieloos.

Naarmate de afleveringen vorderen, wordt de kijker echter zorgvuldig schaakmat gezet: de conflicten verdiepen zich, en langzaam graaft 'Sex Education' zich een weg naar je binnenste. De vele personages zijn stuk voor stuk zo liefdevol uitgewerkt dat het vrienden van je worden. Vrienden om wie je geeft, met wie je meelacht als het ze goed gaat en wiens pijn je voelt wanneer het leven tegenzit – schrijvers van 'Thuis' en 'Familie', lezen we even mee? Zware onderwerpen worden niet geschuwd, en de balans die gevonden wordt tussen licht en donker is bewonderenswaardig. Tegen het einde toe zijn enkele clichés onvermijdelijk, maar toch is 'Sex Education' zonder twijfel een serie om te koesteren – en, geloof het of niet: ook geschikt voor ouders.

Quote

'School is al zwaar genoeg zonder een relatie met een potloodventer.'