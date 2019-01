'Voor ik het vergeet' op Eén

In betere tijden bracht grootmoe drie dochters en een zoon groot en was ze ruim 50 jaar getrouwd met grootva, Raf. Geen van allen is dezer dagen nog geregistreerd in de stoffige fichebak die grootmoes geheugen geworden is. Ook haar kleinzoon Wannes kent ze niet meer, al hoopte hij daar nog verandering in te brengen door een maand zijn intrek te nemen in het rusthuis waar ze inmiddels als bijna drie jaar woont. Den Olm heet dat oord, allicht niet per ongeluk. Een olm holt namelijk weleens stilletjes uit langs de binnenkant.

Wannes nam zijn intrek in de noodkamer van Den Olm, op dezelfde gang waar grootmoes kamer zich bevindt. Met goede luim borg hij zijn spullen op in de kast en ging hij een praatje slaan met grootmoe. Of ze wist wie hij was? Nee, geen idee. Wannes, haar kleinzoon. Ach zo. Ja, ja. Wie was hij ook alweer? Of het oké was dat Wannes een tijdje bij haar zou komen wonen? Ja, dat was het zeker. ‘Wij zullen eens samen uitgaan, dan.’ Schuchtere lachjes langs beide kanten.