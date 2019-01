Het begrip ‘wetenschap’ mag u vrij invullen: een ingevlogen Deen, aangevuld met een drietal experten van eigen kweek, moeten wat gewicht aan het experiment geven. Joost mag weten in hoeverre zij echt betrokken waren bij het matchen van de koppels. Meer dan een boswandeling, huisbezoek en een teamoverleg waarbij wat generieke karaktereigenschappen in het rond gestrooid worden, wordt niet getoond in de reeks.

Een bewuste televisiekeuze wellicht, aangezien een gebrek aan tempo in de eerste afleveringen ook de voorbije seizoenen de achilleshiel van het programma bleek. Het proces van matching en vooral de ellenlange huwelijksceremonies zijn zelfs voor doorwinterde fans even doorbijten.