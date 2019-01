2.5 5 0

Het begrip ‘wetenschap’ mag u vrij invullen: een ingevlogen Deen, aangevuld met een drietal experten van eigen kweek, moeten wat gewicht aan het experiment geven. Joost mag weten in hoeverre zij echt betrokken waren bij het matchen van de koppels. Meer dan een boswandeling, huisbezoek en een teamoverleg waarbij wat generieke karaktereigenschappen in het rond gestrooid worden, wordt niet getoond in de reeks.

Een bewuste televisiekeuze wellicht, aangezien een gebrek aan tempo in de eerste afleveringen ook de voorbije seizoenen de achilleshiel van het programma bleek. Het proces van matching en vooral de ellenlange huwelijksceremonies zijn zelfs voor doorwinterde fans even doorbijten.

Dat gezegd zijnde maken we kennis met Jolien en Lenny, het eerste koppel dat op basis van pseudowetenschappelijk vermoeden aan elkaar gekoppeld wordt. Vervolgens krijgen ze de ongemakkelijke taak om het heugelijk nieuws te melden aan vrienden en familie, die duidelijk geïnstrueerd zijn om onverdeeld gelukkig te zijn met het aparte nieuwtje. Hetzelfde lot is Stijn en Joke beschoren: twee goedlachse roodharigen wier hypothetische kinderen waarschijnlijk van jongs af aan vaste klant bij de opticien worden.

Vooraleer het grote moment aangebroken is, rest enkel nog de vrijgezellenavond. Bij de een wordt dat klaarblijkelijk wat decadenter gevierd dan bij de ander: waar Jolien prompt de privéjet naar Ibiza neemt – Anuna De Wever mag gelukkig zo laat niet opblijven – gaat Lenny paintballen en viert Joke aan de keukentafel.

Wat zenuwachtig geschuifel in de gang van het gemeentehuis later krijgen de koppels elkaar voor het eerst te zien, alvorens elkaar het ja-woord te geven. De hamvraag in deze: wordt er gemuild? In de vorige seizoenen durfden sommige deelnemers al ‘ns opteren voor een zedige wangkus, maar Jolien, Lenny, Stijn en Joke laten zich niet kennen en draaien elkander resoluut binnen.

Initiële aantrekkingskracht aanwezig dus, al bespeuren we alvast enige twijfel bij Jolien, die enige terughoudendheid aan de dag legt bij de verwoede toenaderingspogingen van Lenny. Stijn en Joke vergaat het iets beter, en lijken erg in hun nopjes. Uit vorige seizoenen weten we echter dat dat niets hoeft te betekenen, zie Mike en Marjolein.

Naar het einde toe worden we voorgesteld aan het derde koppel: Annelies en Joris. Hoewel ze elkaar pas in de tweede aflevering ontmoeten, zegt ons buikgevoel dat dit een twijfelgevalletje wordt. Joris kampt met een stevig uit de hand gelopen geval van ringbaard, en lijkt ons iets te pragmatisch voor de spring in ’t veld die Annelies is.

Daar schuilt tevens de kracht van het programma. Zonder zich schuldig te maken aan overdreven hoeveelheden exhibitionisme, sensatie en drama blijft ‘Blind Getrouwd’ boeiend genoeg om te blijven kijken. Vanop veilige afstand toekijken hoe de koppels naar elkaar toe groeien of langzaam uit elkaar worden getrokken is niet alleen boeiend, maar ook leerrijk. In dat opzicht vervult het, al dan niet wetenschappelijke, experiment zijn rol.