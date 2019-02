Schijnbaar zonder moeite kwam Axel in contact met enkele goedlachse kinderhandelaars in de Indiase provincie Punjab. De armoede is er zo schrijnend dat zelfs kinderen er koopwaar zijn geworden. Volgens officiële cijfers worden er in India elk jaar 15.000 kinderen verkocht. In de praktijk zijn het er ongetwijfeld nog veel meer. Axel Daeseleire had zich voorgenomen om uit te zoeken hoe moeilijk dat kan zijn, een kind kopen.

Al gauw zat Axel zich in een lokale pizzatent voor te doen als kinderloze vader, op zoek naar kroost. Hij liet zijn tranen de vrije loop om de handelaar ervan te overtuigen dat hij de beste bedoelingen had. Mika, de kinderverkoper van dienst, bleef erbij glimlachen, vroeg of hij een meisje of een jongen wilde, en beloofde Axel dat hij al dezelfde dag zijn keuze kon maken uit ‘de stock’.