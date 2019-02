2.5 5 0

In lang vervlogen tijden hielden koks zich bescheiden op in de veilige, afgesloten ruimte van hun keuken, zich maniakaal concentrerend op de cuisson en afkruiding van hun gerechten. Nadat iemand het lumineuze idee had een camera in de keuken te plaatsen, schoten de kookprogramma’s als paddenstoelen uit de grond en duurde het niet lang tot enkele koks zich ontpopten tot allround tv-figuur. Het hoeft dus niet te verwonderen dat een tv-kok nu ook de presentatie mag verzorgen van het Walhalla van de Vlaamse televisie: de zondagavondquiz op Eén.

Debuterend quizmaster

In de voorbije vijf seizoenen van ‘Twee tot de zesde macht’, gepresenteerd door bedenker Bart De Pauw, trad Jeroen Meus geregeld op als deelnemende BV. Toen de VRT na de abrupte breuk met De Pauw naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag op zoek moest naar een opvolger, zag het in de razend populaire tv-kok een geschikte kandidaat. Gisteren maakte Meus zijn debuut als quizmaster, in een aflevering die niet geheel toevallig ‘culinair’ als thema had.

Het weinig voor de hand liggende BV-duo van dienst bestond gisteren uit de immer goedlachse Véronique De Kock en de, ietwat overenergieke, Wim Opbrouck. De twee namen het op tegen het ambtenarenduo Sofie en Robin, werkzaam bij de dienst Maritieme Gebouwen of iets in die aard, en de intimiderend rustige Pieter en kokkin Sarah. We leerden de zes grondig kennen in een te lange inleidende kennismaking, die weliswaar zeer vlot werd gepresenteerd door Meus. Hij converseerde schijnbaar moeiteloos over koetjes en kalfjes met de kandidaten, een talent dat hij eerder al tentoon spreidde in het prettige ‘Goed Volk’. Ook tijdens de rest van de quiz kweet de debuterend quizmaster zich met zijn typerende naturel meer dan behoorlijk van zijn taak.

Inhoudelijk is aan de quiz niet gesleuteld. ‘Twee tot de zesde macht’ behield zijn leuke format, met rondes die erg vernuftig ineen zitten en tegelijk gemakkelijk om te volgen zijn. De vragen zijn spitsvondig geformuleerd en zetten de kandidaten al eens sluw op het verkeerde been. Het is thuis dan ook aangenaam meequizzen.

Overdaad aan kolder

Zowel quiz als quizmaster hebben het echter wat moeilijk om maat te houden. Naast de uitgebreide kennismaking is de quiz met zijn zes rondes een tikje aan de lange kant. Het zou geen kwaad kunnen één ronde te schrappen, te meer omdat de verre van evenwichtige puntenverdeling de eerste drie ronden toch overbodig maakt.

De rondes werden nog aanzienlijk uitgerekt door van allerlei intermezzo’s, zowel educatief als humoristisch van aard. De belerende uitleg of de vermoeiende wist-je-datjes zijn niet echt meer van deze tijd en haalden het tempo uit de quiz, maar het waren vooral de komische noten die hoe langer hoe meer gingen vervelen. De quiz was werkelijk volgestouwd met dolle fratsen, geinige montages en vooral leutige woordspelingen, waar Meus een buitenissige zwak voor heeft. Nu houden wij op tijd en stond wel eens van een al dan niet flauwe kwinkslag, maar hier waanden wij ons al snel op een familiefeest uitsluitend bevolkt door zatte nonkels. Omdat de kandidaten in de latere rondes individueel vragen tegen de klok moeten beantwoorden, ging de kolder naar het einde toe gelukkig wat liggen en kwam het tempo terug in het spel. Maar mag het de volgende keer een beetje minder zijn?