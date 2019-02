'The Umbrella Academy' op Netflix

Is The Umbrella Academy, van het brein van voormalig My Chemical Romance-zanger, nu een superheldenserie of het verhaal van onverwerkte jeugdtrauma’s?

3.0 5 0

De middag van de eerste dag van oktober in 1989, bevielen 43 vrouwen over de hele wereld. Geen van die vrouwen was echter zwanger aan het begin van de dag. En alle kinderen hebben een speciale gave. De excentrieke miljardair Sir Reginald Hargreeves adopteerde zeven van deze kinderen en richtte een school voor hen op om ze tot een superheldenteam te trainen: welkom in ‘The Umbrella Academy’, de eerste Netflixreeks van voormalig My Chemical Romance-zanger Gerard Way en illustrator Gabriel Bá.

Wanneer hun adoptievader het loodje legt, moeten de zeven – die intussen uit elkaar zijn gegroeid– opnieuw samenkomen om de verdachte omstandigheden rond zijn dood te onderzoeken. Nummer Een, Luther, is een ijzersterke astronaut. Nummer Twee, Diego, is een met messen werpende burgerwacht. Nummer Drie, Allison, kan door het verspreiden van geruchten de werkelijkheid manipuleren en werd – hoe kan het ook anders? – een Hollywoodster. Nummer Vier, Klaus (een schitterende Robert Sheehan, lichtpunt van de reeks), kan communiceren met de doden en is een cynische junkie. Nummer Vijf is een door de tijd reizende vijftiger die vastzit in het lichaam van een puber. Nummer Zes, Ben, stierf een gruwelijke dood. En Nummer Zeven, de getormenteerde vioolvirtuoos Vanya (een zwaar onderbenutte Ellen Page), heeft voor zover wij weten geen speciale gaven.

Luther en Diego kunnen elkaar niet uitstaan. Allison is liefdevol geïrriteerd door Klaus. Luther en Allison hebben een soort van romantisch verleden. Nummer Vijf klapt niet uit de biecht over de apocalyptische toekomst die hij heeft gezien. En iedereen wantrouwt Vanya, die een memoire schreef over hun bizarre opvoeding en iets te maken had met de dood van Nummer Zes. Oh, en binnen acht dagen eindigt de wereld. Dat ook.

Is papa Hargreeves werkelijk overleden? We zien alleen zijn as in een urne, niet zijn lichaam, en hoewel Klaus met de doden kan communiceren, lukt het hem niet om zijn vader te contacteren. En vertelt tijdreiziger Nummer Vijf wel de waarheid? Want de Apocalyps is gepland acht dagen na 24 maart, en dat zou betekenen dat de wereld zal eindigen op 1 april.

Alsof het allemaal al niet genoeg informatie is om te verwerken, voert de reeks nog eens een enorm moeilijke evenwichtsoefening uit: het is enerzijds het verhaal van een groep bovennatuurlijke misfits die tegen wil en dank de krachten moeten bundelen om de wereld te redden, anderzijds wil het iets vertellen over de jeugdtrauma’s van een disfunctionele familie. Denk Wes Anderson’s The Royal Tenenbaums, maar dan gemixt met X-Men.

Het doet denken aan ‘The Haunting of Hill House’, dat ook serie was over een door trauma’s verscheurde familie en tegelijk een spookverhaal. Net als ‘The Haunting of Hill House’ is ‘The Umbrella Academy’ op zijn best wanneer het onderzoekt hoe het verleden de kinderen in hun volwassen leven achtervolgt. Maar je moet als kijker eerst een pak superheldenchaos verteren voor je dat te zien krijgt.

