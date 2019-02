'Undercover' op Eén

Tijdens de eerste aflevering van ‘Undercover’ stonden de meeste ogen op Tom Waes gericht. Dat is jammer, want naast de puik acterende presentator was er meer om van te genieten.

‘Een Netflix Original serie’ is de eerste tekst die op het scherm verschijnt, terwijl we toch echt gewoon naar Eén zitten te kijken. ‘Undercover’ is dan ook tot stand gekomen als samenwerking tussen de VRT en Netflix. Over enkele weken zullen mensen in 190 landen dus kunnen zien hoe in de Limburgse grensstreek de xtc-oorlog steeds feller woedt. Tom Waes en de Nederlandse Anna Drijver spelen twee undercoveragenten, die op camping Zonnedauw een drugsbaron in de gaten moeten houden. Uiteraard staan de twee flikken (wouten zoals de Nederlandse criminelen zeggen) direct op gespannen voet met elkaar: Bob (Waes) is een starre Belg die hecht aan een strikte werkwijze, terwijl de Nederlandse Kim (Drijver) er minder conventionele methoden op nahoudt. Wie eerder een politieserie zag, weet echter dat het wel goed komt met die twee, waarschijnlijk zelfs iets té goed.

Wie twijfels had bij Tom Waes in een hoofdrol kan gerust zijn: de rol van bokkige politieman past hem als een jas. Waes zet zijn personage rustig neer, zonder al te zeer zijn best te doen, en ook de chemie met zijn tegenspeelster is dik in orde. De bijpersonages zullen niet bij iedereen in de smaak vallen: het centrale onderwerp mag dan ernstig zijn, figuren als de vrouw van de drugsbaron of de invalide eigenaar van een stacaravan zijn karikaturaal, bijna kluchtig. Dat zorgt in het begin voor wat verwarring, maar eigenlijk is het wel prettig dat niet elke scène zo zwaar op de hand ligt.

De grootste troef is echter het scenario. Bij ‘Undercover’ wordt de kijker telkens op het goede moment verrast. De schrijvers weten hoe je spanning op moet bouwen en doen dat dan ook vaardig, maar slagen er bovendien in de eerste aflevering met humor, eigenheid en sterke dialogen boven het niveau van de zoveelste politiereeks te laten uitstijgen. Dat is een knappe prestatie in een genre waar formulematige bulkproducten per kilo van de fabrieksband rollen. Als de rest van de reeks even fris en opwindend is als deze eerste aflevering, komt het wel goed met ‘Undercover’.