Het opzet is simpel: dochter- of zoonlief haalt moeder uit haar dagelijkse sleur en onderwerpt haar aan enkele met zorg gekozen beproevingen om op die manier een betere inkijk te krijgen in de persoon van ‘ons ma’. Het staat niet in het scenario, maar ons ma krijgt dan op haar beurt de ideale gelegenheid om te beslissen of ze haar kroost iets te erven laat, of dat ze het allemaal wegschenkt aan mensen die het beter met haar voorhebben.

In de eerste aflevering mochten Ruth Beeckmans en haar moeder Chris de spits afbijten. Beeckmans had toegezegd omdat ze met één prangende vraag zat: ‘Hoe goed kennekik mijn mama?’ Ruth Beeckmans vond haar moeder nogal bangig uitgevallen, dus koos ze voor een avontuurlijke bestemming: Zuid-Afrika, het land waar Ruths man geboren werd. Voor het duo vertrok, verzekerden ze zich ervan dat Chris nog een man en Ruth nog een vader hadden om naar terug te keren. Om hem voor de hongerdood te behoeden had Chris haar echtgenoot voorzien van industriële hoeveelheden puree in allerlei soorten. Dat zat dus wel snor.

De nachten voor de afreis had Chris nauwelijks een oog dichtgedaan van angst. Vooral mogelijke confrontaties met krokodillen hielden haar uit haar slaap. Ook afscheid moeten nemen van haar hondjes viel haar zwaar.

In Zuid-Afrika trokken Ruth en haar moeder allereerst naar een lokale tovenaar. Die draaide voor hen een poedertje in krantenpapier. Als ze dat in hun zak hielden, zouden leeuwen en andere moordlustige beesten de andere kant opgaan, verzekerde de man hen. Zelfs slangen zouden de benen, mochten ze die gehad hebben. Terloops stelde de tovenaar vast de relatie van Ruth en ons ma niet altijd over rozen ging. Ruth en Chris waren het erover eens dat ze af en toe een paar dagen beeld zonder klank voortbrachten, maar dat koelde altijd weer zonder blazen.

Om te compenseren dat Chris haar hondjes zo hard miste, trokken moeder en dochter op hondenpatrouille met parkwachters. De eerste echte beproeving van Chris was een dik pak aantrekken en zich laten aanvallen door de honden, om aan den lijve te ondervinden dat het die beesten menens is als ze een stroper bij de lurven vatten. Chris trok het pak aan en doorstond de proef met glans. De patrouille zelf vond ze minder leuk, maar bang? Nee, dat was ze allerminst.

Ook toen Chris later op een krokodillenboerderij in een kooi tussen de handtassen in spe zwom, toen ze in een gospelkoor voor een volle kerk moest zingen - nu ja - en toen ze als klap op de vuurpijl passagier was in een auto die met gierende banden rondjes draaide op een stoffige parking, gaf Chris geen krimp. Ruth zelf vond het duidelijk een stuk minder aangenaam, want met paniek in de ogen gilde ze dat ze uit de auto wou.

Als Ruth Beeckmans door ‘Weg met ons ma’ al één ding over haar moeder heeft geleerd, is het dat ze lang niet zo bang is als ze dacht. Wat wij als kijker met die wetenschap moeten, is ons niet helemaal duidelijk. We werden warm noch koud van ‘Weg met ons ma’, een beetje zoals Chris van de proeven die haar dochter haar had voorgeschoteld.