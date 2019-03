'Formula 1: Drive to Survive' op Netflix

‘Formula 1: Drive to Survive’ is geproduceerd door James Gay-Rees, die eerder al de succesvolle docu’s ‘Senna’ (2010) en ‘Amy’ (2015) heeft gemaakt. De man kent z’n stiel en weet hoe hij jou meteen kan binnentrekken in het verhaal. In een mum van tijd leef je mee met de personages.

Elk van de tien afleveringen van ongeveer een halfuur focust op twee teams en vier piloten. Via interviews en duiding ben je steeds betrokken bij alle racebeelden en supporter je automatisch voor een bepaalde uitslag. Soms is dat een overwinning, maar soms ook een eerste punt voor een klein team.