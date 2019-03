Eén zo’n onwaarheid: dat een mens zou vermageren van tequila, zoals bepaalde nieuwssites toeterden. Een verkeerde interpretatie van wetenschappelijk onderzoek, bleek al snel toen Vanderveken de onderzoekster aan de lijn kreeg. ‘Opgelost’, dacht je. Maar niet voordat er een fles tequila soldaat gemaakt werd als experiment, dat zelf ook niet bepaald waterdicht oogde. Blijft wel waar: beschonken lui zijn enkel amusant als je zelf ook behoorlijk in de olie zit.

Fake news, een bewuste poging om met desinformatie een bepaald doel te dienen, werd in ‘Factcheckers’ lekker makkelijk gelijkgesteld aan eender welke journalistieke onnauwkeurigheid. De presentatoren maakten daarbij graag gebruik van compacte cameraatjes, wat het gevoel gaf dat je aldoor naar impromptu, heimelijk opgenomen materiaal zat te kijken. De bedoeling was om kijkers zo de indruk te geven dat ze voortdurend één of andere onthulling meemaakten, ook als de eigenlijke onthulling het malen niet waard was.