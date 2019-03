Zwembaden: Ook ik heb moeten stoppen met zwemmen. Dit tot mijn grote spijt veroorzaakte chloor (met wat er nog verder in het zwembad zat) me problemen met de luchtwegen. Daags nadien niesbuien, tranende ogen en astmatische problemen. Ben gaan verder nakijken hoe dit kan vermeden worden. Er bestaan zwembaden waar men dit oplost door ontsmetting te doen door een systeem van elektrolyse en een lichte aanvulling met nog een weinig chloor. Dit zou blijkbaar dit probleem van gezondheidsproblemen oplossen? Natuurĺijk is de kostprijs van deze toepassing veel duurder dan alleen chloor. En dan is deze toepassing gauw naar de prullenbak verwezen. Spijtig want zwemmen is een fantastische sport door bijna iedereen te doen maar dat ik heb moeten beëindigen