Recensie: 'Leonie zkt Lief' op VIJF

Dat is althans de premisse van de nieuwe webserie ‘Leonie zkt Lief’ op Vijf.be. Elke werkdag om 17 uur verschijnt een nieuw deel van een kleine 10 minuten. Bij het online gaan van deze review zijn we echter drie afleveringen ver, maar van een date – laat staan een lief – nog geen spoor. We zouden er een leutige referentie naar ‘Karen maakt een plaat’ tegenaan kunnen gooien, maar laten die arme vrouw hier liever buiten. Ze heeft al genoeg afgezien.

Persoonlijk waren we dan ook begonnen met een prequel of twee: ‘Leonie kweekt een paar spreekwoordelijke ballen en onderneemt concrete stappen’ en ‘Leonie investeert in deftig filmmateriaal zodat de kijker geen breintumor riskeert’.