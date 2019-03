‘Komen te gaan’, een titel waarover was nagedacht, ging voornamelijk over de kleine ongemakken die de kop opsteken nadat het grootste ongemak al voltrokken is. In Stabroek stond begrafenisondernemer Gert op het punt zijn nieuwe rouwcentrum te openen, toen hij vaststelde dat zijn splinternieuwe koelcel het weinig ceremonieel op een druppelen had gezet. Later moest hij in de broekzakken van een overleden motorrijder rommelen, op zoek naar de huissleutel. Omdat er geen nabestaanden waren, moest Gert bij de man thuis kleren opsnorren die, met het oog op de eeuwigheid, nooit uit de mode zouden raken.

Ook het gezin Depoorter werd opgevoerd, een West-Vlaams familiebedrijfje waarin zelfreflectie en zwarte humor, even noodzakelijk als kist en deksel voor wie het begrafeniswezen ambieert, het duidelijk goed deden. ‘Ooit liggen we hier zelf,’ bedacht de dochter des huizes, terwijl ze een overleden vrouw maquilleerde. Het klonk als een logische gedachte die je als begrafenisondernemer na enkele uitvaarten al niet meer verwoordt, maar voor de camera wilde ze het nog wel een keer doen.