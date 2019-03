De kleedkamer (Canvas)

3.0 5 0

Ruben Van Gucht wilde het, in de aanloop naar de 110de editie die zaterdag wordt verreden, hebben over de legendarische Milaan – Sanremo van 1985. Met Ludo Peeters, Adrie van der Poel, Eric Vanderaerden en winnaar Hennie Kuiper, in de schaduw van het Milanese Castello Sforzesco. In afzonderlijke reportages kwamen ook Steve Bauer en Seán Kelly aan bod. Voorwaar een crème van een cast.

Ik keek ervan op dat Kelly, ‘de laatste grote allrounder’, zijn uitgebreide collectie bekers en prijzen op zolder bleek te bewaren, verstopt onder een oud deken dat hij – zo leek het – pas na langdurig aandringen voor de camera had willen wegtrekken. Geen tafelspringer, Kelly. ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ bleek ook in Ierland een gangbare stoplap.

De sfeer was ontspannen in Milaan, het gekakel hartelijk, maar in groepsgesprekken blinkt de vrolijk enerzijds-anderzijdsende Van Gucht zelden uit. Daarvoor is hij als interviewer te weinig een tandarts die onwillige kiezen te lijf durft te gaan. Dat Kuiper de winst in 1985 toeschreef aan zijn leeftijd – ‘Ik was al wat ouder, als taai leer. Ik stond mezelf niet toe te denken: vandaag heb ik maar eens een slecht dagje’ – nam hij voor lief.

Het apart opgenomen gesprek met Bauer bleef langer hangen. Van Gucht liet de Canadees fijntjes weten dat we hem in Vlaanderen vooral herinneren van dat nare voorval op het WK ’88 in Ronse, toen hij in volle eindsprint van zijn baan afweek en Claude Criquielion pijnlijk ter asfalt deed storten. Díé kon Bauer in zijn zak steken, qua terloopse opmerking. Maar de ex-renner voelde zich schuldig noch aangesproken: vast een gezonde levenshouding, maar één die hem in een ver verleden blijkbaar nog op een welgemeende middelvinger van Criquielion was komen te staan. Daar kon ik dan ook weer in komen.

We kwamen nog te weten dat Ludo Peeters zijn kicks tegenwoordig op safari tussen de leeuwen zoekt, maar onvergetelijke televisie heeft het niet opgeleverd. Sfeervol geëmmer is ook niet mis. (fvd)