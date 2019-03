In die elf jaar zat Bowie (aanvankelijk nog als David Jones) in negen verschillende groepen en projecten, het ene al onsuccesvoller dan het andere. Drummer Phil Lancaster van The Lower Third, een groep die naast covers van The Kinks en The Who ook ‘Chim Chim Cher-ee’ uit ‘Mary Poppins’ speelde, leest een afwijzingsbrief van de BBC voor: ‘Amateuristisch klinkende zanger die vals zingt zonder karakter en persoonlijkheid’. Lancaster sluit af met een geamuseerd ‘Where are these people now?’

We gaan van The Buzz naar The Riot Squad en zien Bowies debuut uitkomen in dezelfde week als ‘Sgt. Pepper’s’ – bummer, Bowies debuut flopt. We zien hem in zee gaan met mimespeler Lindsay Kemp en balletdanseres Hermione Farthingale, zijn eerste echte liefde, en stukje bij beetje de puzzelstukjes voor Ziggy Stardust bijeenzoeken.