'Therapie' op Canvas: 'Er bestaan problemen zonder oplossing, bij gebrek aan een beter woord noem je ze het verleden'

Wie zonder kronkel is, boeke de eerste afspraak: van die gedachte was ‘Therapie’ doordrongen, en in die geest kregen we in de eerste aflevering ook jongerentherapeute Sarah Bal te zien. De tiener die ze behandelde leek nog maar net kennis gemaakt te hebben met het eigen zelfbewustzijn, maar werd er al meteen door in een houdgreep genomen.

Jaak Beckers was dan weer een therapeut die niet hoog opliep met regeltjes. In de eerste aflevering kreeg hij Saskia tegenover zich, een veertiger die moeite had om relaties aan te knopen maar die niettemin in ieder het goede probeerde te herkennen. ‘Volgens mij heeft iedereen iets leuks in zich’, sprak ze. ‘Dat denk ik niet’, riposteerde haar psycholoog. Het was moeilijk om geen sympathie te voelen voor de man, maar misschien is dat anders als je tegenover hem zit. Patiënten als Saskia hoorde je wel, maar je kreeg ze nooit te zien in ‘Therapie’: de onbemande camera stond telkens gericht op de roerloze therapeut tegenover hen, wat buiten enkele puike staaltjes filmische montage tussendoor dan ook weinig memorabele beelden opleverde.