'Inside Europe: 10 Years of Turmoil' (Canvas)

Wat ons vooral verraste, deels omdat ons geheugen ook niet meer is wat ooit het geweest is, was hoe láng de hele saga al aan de gang is. De eerste zaadjes werden acht jaar geleden geplant, amper een jaar nadat David Cameron premier was geworden. Om de zich op dat moment weer roerende Eurosceptici in zijn partij te paaien, ging de Britse premier lastig doen in Brussel, en er allerlei onzinnige eisen stellen. Hij haalde zich niet alleen de ergernis van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy (ook even in de interviewstoel, en meer dan ooit lijkend op een acteur die met iets te veel overtuiging een politicus spéélt) op de hals, deze documentaire toonde ook pijnlijk duidelijk hoe Cameron een cascade van gebeurtenissen in gang zette die door een opeenstapeling van strategische kemels, stoerdoenerij en riskant politiek gepoker onafwendbaar naar het brexitreferendum leidden.

Dat de EU op zijn grondvesten davert, is dus in grote mate dankzij één eigenwijze en zichzelf allengs vaster rijdende politicus die er blijkbaar àlles voor over had om het gehate Labour uit Downing Street weg te houden. Zo gaf deze episode niet alleen een boeiende inkijk in hoe roekeloos het politieke spel op het hoogste niveau soms wordt gespeeld, ze toonde ook wat de gevolgen kunnen zijn wanneer politici het eigen hachje en het partijbelang boven het algemene en doorgaans grotere belang stellen.