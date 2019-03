'Schatten van mensen' (VIER): 'Een goede prijs is: doe wat je zelf hebt betaald maal twee, bij voorkeur zelfs maal drie of nog meer'

Vooral de kunst- en antiekhandelaars die een slag proberen te slaan, zorgen voor kijkpret: Patrick van der Vorst en zijn geaffecteerde Engels, Paul De Grande met zijn grootvaderlijke monkellachjes, de gehaaid charmante Bie Baert en uiteraard Boris Devis, bij wie we ons iedere week kunnen afvragen van welke Siberische drugsbaron hij deze keer zijn plunje te leen heeft gekregen. De nieuwe spin-off ‘Schatten van mensen’, die een inkijk in de dagelijkse handel en wandel van deze vier geeft, was dus – zoals Patrick zou zeggen – ‘right up our alley’.

In de eerste aflevering schuimde Boris een immense koophal in Montpellier af, waar hij zaakjes zag in een oneven aantal stoelen, een houten troon en een ontzettend omvangrijk bewegend diorama van drie biggetjes en een wolf – volgens zijn meegereisde vriendin Zoë ‘het grootste en lelijkste ding dat hier te vinden was’. ‘Echt iets voor Boris.’