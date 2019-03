In ‘Schoeters en bellen’, de nieuwste webreeks van Eén, gaat Siska Schoeters bij een kop koffie en een pateeke in gesprek met acht televisiemakers.

Elke maandag op een.be

De VRT lijkt vastberaden de nieuwe vormen van televisie verder te verkennen. Laatste worp in het groeiende en best succesvolle rijtje webseries, podcasts en sinds kort zelfs Instagramreeksen van de openbare omroep is ‘Schoeters en bellen’. Elke maandag verschijnt via verschillende kanalen een interview met een gerenommeerde televisiemaker. De afleveringen zijn als podcasts beschikbaar op Spotify en omdat het gesprekken over het televisiewezen betreft, leek het de makers geen slecht idee om ook versies met beeld te voorzien, die dan weer via YouTube en VRT NU te bekijken zijn.

Wij geven de voorkeur aan de versie met beeld, niet alleen omdat de beeldfragmenten zo verbazend genoeg beter tot hun recht komen, maar ook omdat het geluid van bedroevende kwaliteit is, iets wat anno 2019 onverklaarbaar is. Ook op visueel vlak valt er echter niet veel te beleven in de studio, een overbelichte woonkamer volledig vrij van huiselijke gezelligheid, de stapel aantrekkelijk lonkende koffiekoeken en zorgvuldig nonchalant neergelegde magazines ten spijt. Maar goed, interviewprogramma’s dienen in de eerste plaats beoordeeld te worden op de inhoud van de gesprekken, al zijn er ook daar flink wat tekortkomingen.

Keurslijf

Het redactieteam heeft de term ‘televisiemaker’ eerder ruim geïnterpreteerd want in de eerste aflevering is radio-icoon Peter Van de Veire te gast. Diens palmares als televisiemaker is ruwweg te herleiden tot ‘Peter Live’, zijn uitzinnige muziekshow op vrijdagavond; verder beperkt hij zich op het kleine scherm vooral tot presenteren. Dat hoeft op zich geen bezwaar te zijn voor een interessant gesprek tussen Schoeters en Van de Veire, twee bekwame praters die elkaar bovendien ook persoonlijk goed kennen, zo redeneerden wij in een toegeeflijke bui.

Helaas wordt al van bij de makke voorgekauwde intro duidelijk dat we voor spontane, meanderende gesprekken niet bij ‘Schoeters en bellen’ moeten zijn. De te bespreken items zijn overduidelijk van tevoren strikt vastgelegd en er wordt meestal zelfs geen moeite gedaan om de brute overgang met een bruggetje te maskeren. Het interview is zo weinig meer dan een droge opeenvolging van voor de hand liggende vragen, waar zo kort en oppervlakkig mogelijk op ingegaan wordt.

Het meedogenloze spervuur aan vragen bereikt een dieptepunt bij de rubriek waarin de gast een tv-fragment meebrengt. Onmiddellijk nadat Van de Veire met een krop in de keel commentaar heeft gegeven bij beelden over het Heizeldrama, acht Schoeters het immers gepast om hem onverwijld te vragen naar wie hij opkijkt in de Vlaamse televisiewereld. We zeggen het niet alle dagen maar het is Annemie Struyf, de gaste in de tweede aflevering, die nog het meeste diepgang aan het programma verleent. Zij weet op de weinig originele vragen -overigens nagenoeg precies dezelfde als in de eerste aflevering- zinnige antwoorden te formuleren in haar eigen emotioneel betrokken stijl, al wordt ook zij steevast tot de orde geroepen.

De teugels worden slechts een aantal keer gevierd, wanneer er ongecompliceerd wordt gekeuveld over favoriete televisieprogramma’s of over de aanwezige zoeternijen. In die momenten van deugddoende onbevangenheid tonen Schoeters en het programma kortstondig hun potentieel. Het is zonneklaar dat Schoeters het beste gedijt in spontane context waar ze naar hartenlust zichzelf kan zijn en het is zonde dat die vrijheid haar hier niet gegeven wordt. Een eenvoudig interviewprogramma zonder al te veel regeltjes had haar perfecte habitat kunnen zijn, maar in haar rigide keurslijf moet ze haast als afnemer van een enquête fungeren.

Dankzij de aangename en welbespraakte gasten houdt ‘Schoeters en bellen’ zich min of meer staande, maar een gebrek aan spontaniteit en originaliteit staat aangename of interessante gesprekken danig in de weg.