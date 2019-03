'The Dirt' op Netflix: 'Gelukkig niet beknibbeld op het budget voor pruiken, lederen broeken, strippers en bloemsuiker'

Die muziek vormt het - uitstekende! - behang voor biopic ‘The Dirt’, die vanaf nu te zien is op Netflix. Ook wie niet in een-twee-drie een handvol songtitels van Mötley Crüe uit de mouw kan schudden, maar die een stevige rockdeun wel kan pruimen, zal tijdens het kijken op gezette tijden onbewust zachtjes met het hoofd aan het schudden gaan. En vast hier en daar een flard of een heel nummer herkennen, want de band heeft echt wel enkele ijzersterke songs gemaakt. Maar de hoofdrol in de film is uiteraard weggelegd voor de eindeloze resem uitspattingen waaraan bandleden Nikki Sixx, Vince Neil, Tommy Lee en, in mindere mate, Mick Mars zich te buiten gingen.