'Blind gekocht' op VIER: 'Makelaar Béa - even dacht je dat Sien Eggers haar glansrol als Lydia Protut uit 'Het eiland' hernomen had - zag de bui al hangen'

Zo blonken de twee koppels in de aflevering namelijk niet bepaald uit in realiteitszin. Bart en Els hadden de voorbije vier jaar al negentig huizen gezien, zonder resultaat. Makelaar Béa - even dacht je dat Sien Eggers haar glansrol als Lydia Protut uit ‘Het eiland’ hernomen had - zag de bui al hangen, en het huis dat ze opduikelde leek natuurlijk in niets wat Bart en Els gehoopt hadden: met elke vochtvlek neigde hun al flinterdunne vertrouwen iets sterker richting wanhoop.

Anton en Roxane droomden dan weer luidop van hun eigen Villa Kakelbont, waarbij ze misschien net iets te vlot voorbijgingen aan het fictieve karakter van Pippi Langkous. Al snel zette je je schrap voor de teleurstelling, vooral toen je doorkreeg dat Béa ‘Pippi Langkous’ nooit gezien had, maar Dina Tersago bleef optimistisch: er is meer nodig dan naderend onheil om Dina Tersago van haar stuk te brengen. Haar montere tussenkomsten deden denken aan die in ‘Boer zkt vrouw’, maar in ‘Blind gekocht’ hadden ze een andere functie: ze peuterde de angel uit wat anders een morbide rondje miseriekijken was.