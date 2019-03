De zoon van een hooggeplaatste VRT-pief (zo ging dat toen) vond op een evaluatie dat het programma gerust wat stouter mocht, en dat moest hij uiteraard geen twee keer zeggen. We kregen beelden te zien van een jonge Van Herreweghe die in een winkel voor priesterattributen rondbewoog, en daar tussen de shoppende klandizie allerlei godslasterende geestigheden uitsloeg. Zijn collega Van de Veire had het dan weer een goed idee gevonden om – naar aanleiding van een bericht over hond die ergens op het menu stond – een verdacht veel op Samson gelijkende bobtailpop in de keuken van een Chinees restaurant op bloederige wijze aan zijn eind te laten komen. Een beschaafde godsdienstlerares zag er destijds de grap minder van in (haar huilende kinderen dachten dat hun geliefde tv-hond in een loempia was geëindigd) en schreef een klachtenbrief naar de VRT. Die mocht ze, ook al leek ze er al lang overheen, nog eens komen voorlezen aan het duo, dat plechtig beloofde uitgebreid boete te doen voor deze jeugdzonden.

Van Herreweghe had ook geweldige beelden opgeduikeld van ‘Jij of wij’, een ‘harde quiz’ uit de tijd dat de (toen nog) BRT zijn tv-formats in Kazakhstan of Tsjetsjenië leek te betrekken. We zagen in een creepy donker decor drie zeer ernstig kijkende mannen om een ronde tafel zitten. Een van hen, Pol, stelde zich als volgt voor: ‘Ik heb één vrouw, één zoontje van zes en één dochtertje van vier.’ Het klonk alsof hij zich in een ondervragingsruimte diep onder één of ander Oost-Europees kantoor van de geheime politie bevond. Victor bleek met 450 punten de winnaar en kreeg 2,25 meter boeken mee naar huis. Voor kijkers die zich daar niks bij konden voorstellen, werd deze prachtprijs nog eens door een assistente met een lintmeter aangeduid op een gevuld boekenrek. Pol en Jef kregen als troostprijs voor hun diepgefronste denkwerk dan weer ‘een map’. Het bijzondere van ‘Jij of wij’ bleek dat de presentator nooit in beeld kwam. Niet omdat de BRT voor één keer origineel uit de hoek wilde komen, maar – zo kwam de nu wel zichtbare Filip Van Steenberge zelf toelichten – omdat er door het (duidelijk op een herfstige maandagochtend in elkaar getimmerde) decor geen plaats was voor de presentator. Welhaast surrealistische tv leverde de in 1980 uitgezonden laatste aflevering van ‘Jij of wij’ op: de kandidaten kregen aan het eind een marsepeinen varkentje met een lange snuit als cadeau, waarna de presentator uit een luik tevoorschijn kwam om de kijkers te bedanken. Van Steenberge kreeg in ‘Van algemeen nut’ dan ook een passend geschenkje mee: een marsepeinen buste van zichzelf. ‘Je mag erin bijten, maar doe het thuis rustig,’ deed een alweer scherp staande Van Herreweghe de man uitgeleide. Op de een of andere manier moesten we daar hardop om lachen.