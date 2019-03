Bij wijze van intro riep gastheer Sir Christopher Clark, een Australiër die het tot een eminente professor geschiedenis in Cambridge heeft geschopt, zijn liefde voor het oude continent uit. Europa en zijn geschiedenis hadden hem, zelfs vanuit het verre Australië, altijd al gefascineerd: hij roemde de cruciale rol die Europa eeuwenlang in de hele wereld had gespeeld en zag het moderne Europa als één van de grootste verwezenlijkingen uit de geschiedenis – zo horen we het ook eens van een ander.

Het idee van deze zesdelige ZDF-Arte-coproductie is in vogelvlucht de vele wonderen en – onvermijdelijk – ook de af en toe wat minder fijne kanten van Europa te belichten, telkens aan de hand van één thema. In deze tweede aflevering was dat het christendom, zowel als verbindende als verscheurende kracht. Wat we uit het boeiende betoog van Sir Christopher Clark - waar hij zich ook bevond en hoe hard de zon er ook brandde, steeds onberispelijk in kostuum en vlinderdas gekleed – onthielden, was dat het christendom in Europa vooral de juiste godsdienst op het juiste moment bleek. Nadat Germaanse invallers het Romeinse Rijk onder de voet hadden gelopen en veel staatsstructuren waren ingestort, kon het christendom nog voor enige welgekomen orde zorgen.