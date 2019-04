Op zonnige pleinen in verschillende Belgische steden zette de ‘Pop-uprechtbank’ zijn tenten op. Met een leger juristen aan receptietafels kon iedereen op consultatie komen. Een kapotte auto, verkeerd geplaatste ramen, een ziek hondje; in hoog tempo passeerde een eindeloze stroom kleine en grote consumentengeschillen de tafels en camera’s van VTM.

2.5 5 0

In navolging van het immens populaire Nederlandse programma ‘De rijdende rechter’, waar de mosterd werd gehaald, rekenden we een beetje op ontketende burenruzies over scheve schuttingen, overhangende takken en het geluid van een kraaiende haan. Een programma balancerend tussen leedvermaak en woeste uitlachtelevisie, waar kleine irritaties door sociale onhandigheid uitgroeien tot levensvreugdezuigende conflicten waar enkel een televisierechter nog uitkomst biedt.

‘Pop-uprechtbank’ bleef daar ver vandaan en viel op door zijn ingetogenheid. Elk probleem werd vlot gekaderd en voorzien van professioneel juridisch advies, waarna presentatrice Dina Tersago de kijker in een paar zinnen vertelde hoe de zaak uiteindelijk afgelopen was. Meestal was de hamvraag: kregen ze hun geld terug? Daarmee toonde ‘Pop-uprechtbank’ zich verrassend informatief, zonder ooit echt diepgaand te worden. Of spannend.

Gelukkig was er ook een zaak die uitvoeriger werd behandeld. Kahina zat met een lekkende douchebak, waardoor het regende in haar woonkamer, en beschuldigde loodgieter Stephan van slecht vakmanschap. Complicerende factor: Kahina en Stephan waren ook al jarenlang vrienden. Gepensioneerd vrederechter Alberic De Roeck, zijn autoriteit geconserveerd in zijn aangenaam warme stem, ging met een expert ter plaatse om de schade op te meten. Ze stonden in de douche en inspecteerden de enorme vochtplekken op de muur en het plafond.

Daarna was er een hoorzitting in een studio van blauwe luxaflex, waar bleek hoe de vork echt in de steel zat. Niet de aannemer, maar de man van Kahina, die de douchemuur had gebouwd, bleek de schuldige. ‘De brave man heeft dat niet superprofessioneel gedaan,’ aldus De Roeck. De belangrijkste les uit de eerste uitzending was daarmee weinig juridisch van aard: een huis verbouwen is een hel die je niemand toewenst.

> Kijk de uitzending hier terug

En lees ook ons interview met pop-uprechter André De Muylder: 'De mensen hebben soms echt schrik van mij'