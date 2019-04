Uit teflon opgetrokken onverschilligheid, een tot op de microgram afgestelde meligheidsmeter, zelfs een aangeboren talent voor schokschouderen: ‘Down the Road’ heeft bij het ontroeren nooit enig excuus aanvaard, en dus had het ook in de laatste aflevering van het tweede seizoen weer bewonderenswaardig weinig moeite om sympathiek te zijn.