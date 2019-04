Net als zijn illustere voorgangers oogt het in ultra-HD opgenomen ‘Our Planet’ dan ook ronduit glorieus, en de productie moest duidelijk niet op een cent kijken. Maar wat ook opvalt, is hoe voorspelbaar en weinig origineel deze reeks is. In gesloten formatie jagende wolven en wilde honden, op elkaar inbeukende nijlpaarden en door een school verse ansjovis klievende pijlstormvogels: we hadden het allemaal al eens eerder en zeker niet minder fraai gekadreerd gezien.