'Quickand' op Netflix

Met het oog op creatieve diversiteit en onontgonnen doelpublieken besteedt het Amerikaanse Netflix de productie van zijn original series steeds vaker uit aan het buitenland. 'Quicksand', de nieuwste reeks in dat internationale gamma, werd geproduceerd in Zweden, een land dat op het kleine en grote scherm een aanzienlijke reputatie geniet. Vooral op het terrein van de krimi en de coming-of-age gooiden diverse Zweedse producties de voorbije decennia hoge ogen, en laat die twee genres nu net samenkomen in ‘Quicksand’.

Zonder dralen gooit de openingsscène de kijker vol in de ravage: traag en koel voorbij schuivende close-ups van bebloede schoolbanken en onbeweeglijke lichamen tonen de tol van de schietpartij die zich even tevoren heeft afgespeeld. De lange, donkere take eindigt met een blik op Maja, de enige overlevende in het klaslokaal, zichtbaar in shock door wat ze net heeft moeten aanschouwen. Voor we haar echter goed en wel als slachtoffer in de armen kunnen sluiten, wordt ze als hoofdverdachte in hechtenis genomen. Samen met de politie, de nabestaanden én Maja zelf buigen we ons vervolgens zes afleveringen lang over de complexe vraag of Maja slachtoffer dan wel dader is.

Tieners, geld en familieruzies

Voor de reeks werd de roman ‘In dromen lieg je niet’ van Malin Persson Giolito bewerkt tot een script door Camilla Ahlgren, een van de scenaristen van het succesvolle ‘The Bridge’. Enkele vernuftige ingrepen verheffen de plot boven de klassieke whodunit-speurtocht naar de precieze omstandigheden van de misdaad. De strikte feiten geeft ‘Quicksand’ al ongewoon vroeg prijs, om zich daarna te concentreren op de veel interessantere en minstens even spannende zoektocht naar de nuances in die feiten en naar de diepere beweegredenen erachter.

Die komen met een zorgvuldig gevoel voor timing mondjesmaat aan het licht via de hoorzittingen en flashbacks. We krijgen zo een soms ontroerende, soms grimmige inkijk in de turbulente levens van tieners en hun families. De Zweedse residentiële wijk lijkt aanvankelijk bevolkt door gelukkige families en sympathieke lui maar achter de beschaving, of het pompeuze snobisme dat daarvoor moet doorgaan, spelen toxische spanningen en een levensgevaarlijk narcisme.

De niet altijd even fijnbesnaarde uitbarstingen van teenage romance en explosieve familierelaties in het script worden uitstekend gecounterd door de regie. Regisseur Per-Olav Sørensen houdt zich ver van goedkope, voor de hand liggende trucs en brengt alles tegelijk beheerst en dynamisch in beeld, begeleid door de ingehouden dreigende soundtrack. Dat de reeks in het klaslokaal, de gevangenis en de rechtbank steeds de juiste toon vindt, is in grote mate ook te danken aan de uitmuntende acteurs, die zonder bombast stuk voor stuk intense vertolkingen neerzetten. Zeker Hanna Ardèhn geeft op een verbluffend uitgebalanceerde manier gestalte aan haar personage Maja.

Hoogmoed, maar net geen val

Maar wanneer het script gaandeweg te overmoedig wordt, zijn zelfs de trefzekere regisseur en acteurs daar niet tegen opgewassen. Halverwege de serie wordt plots ook de economische en multiculturele achtergrond in het huidige Zweden bruusk ingepast in het verhaal. Die grotere thema’s worden onbeholpen toegevoegd zonder volwaardig deel te worden van het geheel. Daarnaast verliest het script ook de controle over enkele personages die een beetje te onsympathiek worden en een aantal gevallen van huiselijk geweld zijn zoals vaker niet meer dan een sluwe, overbodige kunstgreep. De schrijvers mikken hongerig op de grote emoties en thema’s terwijl 'Quicksand' net groots is in zijn kleine momenten. Gelukkig weet de serie zich bijtijds te herpakken en vindt ze naar het einde toe de intimiteit van de eerste afleveringen terug.

‘Quicksand’ is misschien niet de messcherpe sociaalkritische thriller die het iets te veel probeert te zijn, maar deze ‘Gossip Girl’ on acid is wel een meeslepende serie met een hart, gedragen door een fijngevoelige hoofdrolspeelster en regisseur.