In ‘A Quiet Place’ zijn het gigantische vierpotige predators die overdreven agressief reageren op het minste geluid, in ‘The Silence’ dienen de personages zich muisstil te houden voor bijtgrage vleermuisachtige creaturen die uit een miljoenen jaren oude grot tevoorschijn zijn gekomen. Een andere gelijkenis die sommigen al het woord ‘Diefstal!’ in de mond deed nemen, is dat ook in ‘The Silence’ één van de heldenrollen is weggelegd voor een doof dochtertje.