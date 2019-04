Ook de Nederlandse Ilse DeLange, samen met Laura Tesoro de vrouwelijke vertegenwoordiging in deze reeks, gaf toe dat ze altijd heel zenuwachtig was als ze Stef Kamil vroeger tegenkwam in Nederlandse coulissen. DeLange vond Stef Kamil heel ‘excentriek’, terwijl ze zelf toch maar ‘zo’n boerinnetje’ was. ‘Ach Ils, gewoon ook zo’n donkere zonnebril opzetten,’ hoorde ik mezelf denken.

Ondertussen vroeg de modale Vlaamse kijker zich af: zal het Stef Kamil zijn die ‘De Marie-Louise’ op en neer laat gaan? Nee, die eer bleek voor Jan Leyers. ‘Liefde Voor Muziek’ moet bewijzen dat er geen goeie of slechte genres bestaan, alleen goeie of slechte songs, en Jan Leyers is slim: wie galoppeert er maar al te graag in het schemergebied tussen alternatief en kitsch? Lee Hazlewood. Jan serveerde dus een barokke, naar cowboy Lee lonkende, Engelstalige cover van ‘De Marie-Louise’, compleet met blazers (‘Calexico!’ riep iemand van Kommil Foo) en dreigende oogopslag. Goed gedaan, maar het gemoed bleef ongemoeid, mede door die dreigende oogopslag.