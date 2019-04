En zo kwam het dat we in de eerste aflevering van de human interest-reeks ‘De ambassade’ - over het leven zoals het zich afspeelt bij Belgisch consul- en ambassadepersoneel allerhande - zaten te kijken naar een item over wat ze in Barcelona ‘s middags tussen de boterham leggen. Que sera sera, ook in zones van diplomatieke onschendbaarheid.

We maakten ook kennis met een in Kenia verzeilde Gentenaar. Hij vreesde - nadat hij via het internet een plaatselijk meisje had leren kennen, voor haar naar Nairobi was afgereisd en haar zwanger had weten te maken - danig voor het leven. In alle opwinding was hij een visum vergeten aan te vragen, waardoor hij illegaal in het land verbleef en dus elk moment in de lik gedraaid kon worden. En de Keniaanse politie, die naar verluidt bekend staat als een van de corruptste en gewelddadigste ter wereld, lacht er niet mee. Consul Hilde Van Inthoudt vatte samen: ‘We krijgen hier veel Belgen over de vloer die hun leven niet helemaal in de hand hebben.’ Dat ze daarbij niet met haar ogen stond te rollen, kwam me voor als een verregaand staaltje van professionalisme.